Todos los santos para rezar en noviembre

El Día de los Muertos, San Martín de Tours y la Virgen de la Medalla Milagrosa son algunas fechas litúrgicas más destacadas del anteúltimo mes del año

San Martín de Tours, el patrono de la ciudad de Buenos Aires, es una de las figuras religiosas que celebra la Iglesia Católica en noviembre
El santoral permite conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en noviembre. Se trata de un calendario especial que la Iglesia Católica tiene con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, se incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.

El santoral incluye todos los días de los santos y santas para rezar en noviembre
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

Este es el santoral del undécimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de noviembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

Noviembre arranca con el Día de Todos los Santos
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • 2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos
  • 3 de noviembre: San Martín de Porres.
  • 4 de noviembre: San Carlos Borromeo.
  • 5 de noviembre: Santos Zacarías e Isabel.
  • 6 de noviembre: San Leonardo y San Alejandro de Sauli, Obispo.
  • 7 de noviembre: San Engelberto, Arzobispo de Colonia y Mártir
  • 8 de noviembre: San Adeodato I, Papa.
  • 9 de noviembre: San Benigno, Obispo; y Santa Isabel de la Santísima Trinidad.
  • 10 de noviembre: San León Magno, Papa.
  • 11 de noviembre: San Martín de Tours, Obispo.
  • 12 de noviembre: San Josafat de Lituania, Mártir.
  • 13 de noviembre: San Diego de Alcalá, Hermano Lego; Santa Francisca Javier Cabrini; y San Leandro.
  • 14 de noviembre: San José Pignatello, restaurador de los Jesuitas
  • 15 de noviembre: San Alberto Magno, Doctor de la Iglesia.
  • 16 de noviembre: Santa Gertrudis, San Roque de Santa Cruz y Santa Margarita de Escocia.
  • 17 de noviembre: Santa Isabel de Hungría.
  • 18 de noviembre: Santa Rosa Filipina Duchesne.
  • 19 de octubre: San Odón y San Crispín de Viterbo.
  • 20 de noviembre: Solemnidad de Rey Cristo, San Félix de Valois y San Gelasio I, Papa.
  • 21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen María.
  • 22 de octubre: Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
  • 23 de noviembre: San Clemente I, Papa.
  • 24 de noviembre: San Andrés Dung-Lac.
  • 25 de noviembre: Santa Catalina de Alejandría, Mártir.
  • 26 noviembre: San Leonardo de Puerto Mauricio y San Juan Berchmans.
  • 27 noviembre: Virgen de la Medalla Milagrosa.
  • 28 noviembre: Santa Catalina Labouré y Santiago de la Marca.
  • 29 noviembre: San Saturnino y San Gregorio, Taumaturgo.
  • 30 noviembre: San Andrés, Apóstol.
San Andrés Apóstol es uno de los santos más destacados del mes de noviembre
Las fechas litúrgicas más destacadas de octubre

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.

  • Día de Todos los Santos: es una festividad que honra a todos los santos, conocidos o desconocidos, y a los que todavía no han sido canonizados oficialmente. Es un día de alegría y reconocimiento, en el que los creyentes elevan oraciones por aquellos que han alcanzado la gloria en el cielo.
¿Por qué los católicos celebran el Día de los Muertos o de los Fieles Difuntos?
  • Conmemoración de los Fieles Difuntos: comúnmente conocido como el “Día de los Muertos”, es un día de oraciones y fervor por las almas que aún se encuentran en el Purgatorio, con la intención de purificarlos para poder entrar en la gloria eterna. Es una oportunidad para recordar y rezar por los familiares, amigos y todos los fieles difuntos, con la esperanza de su pronto paso a la presencia de Dios. Esta fecha es celebrada en distintos puntos del mundo, especialmente en México, con rituales dirigidos a los seres queridos difuntos.
  • San Martín de Tours: es uno de los santos más relevantes en la cultura cristiana, especialmente en la Argentina y en Buenos Aires donde es considerado patrón de la ciudad. Fue un obispo del siglo IV conocido por su humildad, generosidad y acciones caritativas. Es famoso por su acto de partir su capa en dos con un pobre en invierno, símbolo de su espíritu de servicio y misericordia. En la Argentina, San Martín de Tours es ampliamente venerado y considerado protector, especialmente entre los sectores rurales y en las comunidades que celebran su día en noviembre.
  • Virgen de la Medalla Milagrosa: es una advocación mariana muy popular en la Iglesia Católica. La historia de su aparición en 1830 en París, donde la Virgen confió a Santa Catalina Labouré la misión de difundir el amor y la gracia a través de la medalla, la ha convertido en un símbolo de protección y milagros para millones de fieles. La devoción a ella se enfoca en confiar en la misericordia divina y en vivir en pureza y humildad.
El 27 de noviembre se celebra el Día la Virgen de la Medalla Milagrosa
  • San Andrés Apóstol: fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, hermano de Pedro. Es conocido como el primer discípulo llamado y por su martirio en Patras, en Grecia. En la Argentina, San Andrés es venerado especialmente en algunas comunidades y en su día se realizan procesiones y misas en su honor, por las cuales se resalta su ejemplo de fe y valentía.
