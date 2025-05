“Tolerancia Cero”. Dura carta abierta al Vaticano de una entidad internacional que lucha por el fin de los abusos del clero

MENDOZA.- En las puertas del cónclave para elegir al nuevo Papa golpea con fuerza un histórico y profundo reclamo. La muerte de Francisco, quien empezó a abrir la Iglesia y a poner los oídos, despierta nuevos interrogantes sobre el futuro de uno de los temas más controversiales: los abusos sexuales cometidos por los curas. Por eso, desde la reconocida entidad internacional Ending Clergy Abuse (ECA), que traducida al español significa Fin al Abuso del Clero, alzaron las voces para que retumben en la Capilla Sixtina antes de que empiecen las deliberaciones. El pedido de acción a los cardenales es concreto: “Tolerancia Cero” a las vejaciones eclesiásticas, como ley universal.

“No podemos negar la decisión del papa Francisco en vida de intentar una tolerancia cero, pero no se va a llevar a cabo si quienes lo continúan no mantienen su línea de trabajo y profundizan de manera real y efectiva una verdadera tolerancia cero. La Iglesia tiene que estar a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos y en eso estamos trabajando, codo a codo, tanto para que aprendan, lo hagan y respondan por su actos ilícitos como para que prevengan”, expresó a LA NACION el abogado Sergio Salinas Giordano, miembro de la junta directiva de ECA, reconocido además por ser patrocinante de las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza y miembro de la organización defensora de derechos humanos Xumek.

De esta manera, mientras el Colegio Cardenalicio se prepara para reunirse en la Ciudad del Vaticano el miércoles 7 de mayo para elegir al próximo Sumo Pontífice, representantes de la coalición global de sobrevivientes y defensores, llegarán a Roma este lunes para entregar un mensaje claro y urgente: “La era de las medias tintas debe terminar”.

Los integrantes de la entidad internacional Ending Clergy Abuse (ECA) emitieron una fuerte carta abierta sobre los abusos en la Iglesia antes del cónclave vaticano

En una Carta Abierta a la que accedió LA NACIÓN, escrita en inglés, que ya fue enviada por email al Vaticano, dirigida al cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, la entidad internacional exige que el próximo Papa consagre la “Tolerancia Cero” para el abuso sexual en el Derecho Canónico, poniendo fin a décadas de evasión, secretismo y traición institucional, expresan desde la institución, que tendrá a todo su directorio en Roma para hacer la presentación en el lugar.

“No estamos aquí para recibir disculpas. Estamos aquí para actuar. Los supervivientes han cargado con las heridas de los fracasos de la Iglesia durante mucho tiempo. El próximo Papa debe elegir la justicia por encima de la institución, o la historia no se lo perdonará”, señaló Evelyn Korkmaz, cofundadora de ECA y sobreviviente de la Escuela Residencial St. Anne, ubicada en Canadá.

“Se están reciclando”

Para la entidad, el llamado a los cardenales se produce en medio de “continuas revelaciones de abuso sexual, encubrimientos y el fracaso de la Iglesia Católica” para tomar medidas decisivas para proteger a las personas vulnerables personas de todo el mundo. “Durante demasiado tiempo, los clérigos que han cumplido condena en la cárcel o han ido a tratamiento son devueltos silenciosamente al ministerio activo”, expuso Gemma Hickey, presidente de ECA y sobreviviente del abuso eclesiástico. “Estos clérigos no están siendo rehabilitados; se están reciclando. Se trata de corrupción sistémica al más alto nivel. La falta de acción de la Iglesia obliga a los sobrevivientes y feligreses a pagar el precio”, añadió.

En este sentido, la organización global advierte que la crisis de los abusos sexuales “está lejos de terminar”, poniendo el foco en el “Sur Global”, ya que consideran que los supervivientes de países como Filipinas, Colombia, India y toda África “siguen siendo vulnerables, silenciados y abandonados”. En este sentido, denuncian que hay obispos que continúan protegiendo a los sacerdotes abusivos mientras los transfieren entre diócesis, “perpetuando ciclos de abuso”.

El abogado Sergio Salinas Giordano (primero a la izquierda) integra la junta directiva de ECA, es patrocinante de las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza y miembro de la organización defensora de derechos humanos Xumek

Por eso, hacen hincapié en la necesidad de actuar de inmediato. Así, la Carta Abierta del grupo describe las reformas específicas necesarias para lo que consideran un cambio real: Laicización obligatoria para los clérigos declarados culpables de abusar de menores o adultos vulnerables; denuncia obligatoria a las autoridades civiles, sin excepción; protocolos globales centrados en los supervivientes, cultural y lingüísticamente apropiados; y mecanismos independientes de rendición de cuentas que no estén controlados por las autoridades diocesanas.

En este tren, comienza a ponerse sobre la mesa el accionar en la materia del fallecido Jorge Bergoglio. “Construir sobre las reformas de Francisco no es suficiente, sino que el próximo Papa debe completarlas. Muchos obispos aún no han implementado ni siquiera los estándares mínimos de salvaguardia establecidos por [la carta apostólica] Vos estis lux mundi, y con demasiada frecuencia han bloqueado reformas para protegerse a sí mismos mientras castigan a los críticos”, indican en el documento, asegurando que sobrevivientes, laicos, y la Iglesia mundial “merecen un liderazgo basado en la transparencia, el coraje y la justicia, no más demoras”.

“La Iglesia no puede caminar humildemente hasta que se arrodille ante aquellos a quienes ha herido”, destaca la carta, y agrega: “Que el próximo papado sea recordado no por lo que se negó a enfrentar, sino por la verdad que eligió enfrentar y la justicia que tuvo el coraje de promulgar”.

Medidas puntuales

Ending Clergy Abuse es una organización mundial de activistas de derechos humanos y sobrevivientes de más de 21 países y 5 continentes que se centra en los derechos de los niños y las víctimas para exigir a la Iglesia que ponga fin al abuso clerical, especialmente el abuso sexual infantil, con el fin de proteger a los menores y buscar justicia efectiva para las víctimas. ECA exige el fin del mecanismo estructural de la Iglesia que permite el abuso.

Así, hacen, una vez más, un fuerte llamado al Vaticano, en medio de horas decisivas. “Ya no puede proteger a los responsables de décadas de daño. Mientras el mundo observa, ECA exige que el Colegio Cardenalicio elija a un Papa que tome medidas inmediatas y decisivas y restaure la integridad de la Iglesia”, indican en el escrito, poniendo el foco en los sorpresivos movimientos de los últimos días, con la aparición en Roma de religiosos cuestionados y sancionados por las máximas autoridades eclesiásticas.

El cardenal Angelo Becciu, uno de los cuestionados por ECA Gregorio Borgia - AP

“Lamentamos profundamente que el primer cardenal histórico del Opus Dei, el peruano Juan Luis Cipriani, que fue sancionado por el papa Francisco con un delito penal por un caso de abuso sexual a un menor, esté participando en las reuniones previas al cónclave a pesar de las restricciones que se le impusieron. Entre las prohibiciones impuestas por el pontífice argentino estaba la de no vestir símbolos cardinales, haciendo declaraciones públicas o participando en el cónclave, como declaró en su momento el portavoz oficial del Vaticano, Matteo Bruni”, reclamaron desde la entidad mundial.

Frente a estas apariciones, lanzaron al mundo una pregunta concreta. “¿Es este el mensaje que la Iglesia Católica pretende transmitir, especialmente a los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero, pocos días antes de elegir al nuevo líder del catolicismo? ¿No han aprendido nada?“, cuestionan en la misiva. En este sentido, Pedro Salinas, periodista peruano miembro de ECA sostuvo: “Es indignante que se permita al abusador Cipriani participar en el precónclave como si nada hubiera pasado. Esto, así como la presencia del cardenal estadounidense [Roger Michael] Mahony, caído en desgracia, y el estafador italiano [Angelo] Becciu, demuestran una vez más que la Iglesia necesita procedimientos y normas claras, transparentes y globales en el futuro, especialmente para hacer frente a los abusos del clero y de aquellos que encubren los abusos”.

“La tolerancia cero es un eslogan vacío mientras esta norma esté consagrada en el derecho canónico. Lo que se necesita es un procedimiento claro, transparente y universal de tolerancia cero anclado en el derecho canónico”, completó el profesional.