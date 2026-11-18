El asado representa un ritual sagrado para los argentinos, pero existe un paso crucial que muchos omiten una vez finalizado el encuentro: el almacenamiento de las sobras. Dejar la carne cocida sobre la mesa, dentro de una fuente tapada con un repasador o en un rincón de la cocina, constituye una práctica habitual que, según los expertos, pone en riesgo la salud de los comensales. El ingeniero en alimentos Tomas Gill desmitifica estos procedimientos y alerta sobre las consecuencias negativas que implica una mala conservación de los cortes vacunos.

El asado, pasión popular que, a veces, sobra: va la heladera (Foto: Pexels)

Gill, a través de sus redes sociales, establece una guía clara para quienes desean consumir los restos de comida durante la noche o al día siguiente. “El asado que sobra no va al horno, no va al microondas, no va al hornito eléctrico, no queda en la mesada cubierto con un repasador”, señala con firmeza el especialista. Su recomendación resulta directa y contundente: cualquier trozo de carne sobrante debe guardarse de inmediato en un recipiente apto para alimentos y situarse en la parte superior de la heladera. Esta práctica simple marca la diferencia entre un alimento seguro y uno potencialmente peligroso.

El motivo central de esta advertencia reside en la proliferación de bacterias. Cuando la carne cocida permanece a temperatura ambiente, el alimento brinda el escenario ideal para que microorganismos patógenos se multipliquen. Según explica Gill, al dejar las piezas expuestas en la mesada, “todas las reacciones de deterioro son mayores”. Si la carne entra en contacto con bacterias patógenas o se manipula en un entorno contaminado, el consumidor queda expuesto a sufrir intoxicaciones alimentarias o infecciones bacterianas severas. Incluso si los microorganismos no generan un cuadro clínico grave, existen bacterias alterantes que modifican las características organolépticas del producto, lo cual arruina su sabor y textura original.

Para aquellos casos donde el asado no se consumirá de forma inmediata, el ingeniero propone otra alternativa eficaz: el congelador. “Podemos congelarlo y lo descongelamos en el momento que lo queremos consumir”, sugiere el experto. Esta técnica prolonga la vida útil de la carne y mantiene sus propiedades intactas por un tiempo mayor.

Tira de asado marinada: una delicia para el paladar argentino

Por otro lado, la consulta sobre cómo recalentar las sobras resulta frecuente, dado que la carne suele perder jugosidad al enfriarse. Los cocineros coinciden en que la pérdida de agua durante el proceso de enfriado provoca que las fibras de la carne se contraigan. El método recomendado para revertir esta situación requiere de precisión.

Es necesario precalentar el horno a 150 grados durante diez minutos, colocar la carne en una bandeja junto a un poco de agua o caldo, y taparla cuidadosamente con papel aluminio. Este procedimiento, cuya duración oscila entre 20 y 30 minutos según el tamaño de la pieza, permite que el corte recupere su humedad original sin secarse ni perder su esencia. El cuidado y la temperatura adecuada son, finalmente, las claves fundamentales para disfrutar del asado mucho tiempo después de que las brasas se apaguen.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.