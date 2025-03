Tormenta en Bahía Blanca: la desesperación de una mujer que quedó atrapada en su auto con el agua hasta la cintura

Mientras un fuerte temporal causaba inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, una mujer quedó atrapada en su auto con el agua hasta la cintura y grabó un video para relatar su desesperante situación mientras el vehículo quedaba a la deriva por las calles convertidas en río. Entre lágrimas y a los gritos, avisó a sus compañeros de trabajo y a una radio para pedir auxilio a las autoridades.

Ana salió de su casa a las 5.40 para asistir a un turno médico. A esa hora ya las lluvias afectaban a la localidad bonaerense con 200 mm de agua caída en menos de cuatro horas. En la intersección de las calles Rodríguez y Laprida, la mujer no pudo avanzar más con su auto debido a la inundación y quedó inmovilizada. El agua avanzó de manera descontrolada, se filtró dentro del vehículo y le llegó hasta su cintura.

“El agua viene como si fuera un río en crecida”, dijo en medio de la desesperación, entre lágrimas. “Ya subió al volante”, gritó luego cuando vio que el agua había subido rápidamente.

Ya sin poder escapar por el agua bloqueando la puerta, Ana exclamó: “No puedo bajar del auto, es tan fuerte la corriente que no sé si me va a abrir la puerta”. El video difundido en redes sociales -y que se hizo viral a los pocos minutos- la mujer agregó: “¿Qué voy a hacer? ¡Dios mío, ayúdanos!”.

“Ese auto se me vino encima por la corriente y están viniendo más autos. El agua tiene mucha fuerza, está entrando en todas las casas y tengo agua acá adentro”, siguió Ana.

Una mujer quedó atrapada en su auto en medio del temporal en Bahía Blanca

En tanto, desde Cadena 3 la llamaron para visibilizar su pedido de ayuda. “Como ven, tengo agua acá dentro y lo único que quiero es que mis papás sepan que estoy bien. Solamente me he podido comunicar con compañeros de trabajo y amigos para ver si ellos me pueden ayudar y todavía no llegó nadie. Estoy sola y, más que nada, decirle a mi papá que estoy bien, dentro de todo estoy bien”, expresó Ana.

Tras varios minutos de terror, la mujer fue rescatada y llevada a un balcón de una casa cercana; está fuera de peligro.

El temporal

El episodio ocurrió en el marco de un temporal de lluvia que azotó a Bahía Blanca y afectó a todos los servicios. Las calles se inundaron como ríos y al menos medio centenar de familias fueron evacuadas.

Inundaciones en Bahía Blanca

Inundaciones en Bahía Blanca

De manera preventiva se dispuso la suspensión del transporte público en todo el distrito y desde el municipio se reclamó a la comunidad que evite salir de sus viviendas. Además, el aeropuerto se encuentra cerrado por lo menos durante la mañana debido a la inundación que afecta a la terminal y la pista.

El pronóstico es aún más desalentador por el aviso por parte del Servicio Meteorológico Nacional de que las lluvias persistirán durante todo el día y podrían caer otros 100 mm.

Una feroz tormenta causó inundaciones en Bahía Blanca Redes

Desde el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), a cargo de la ministra Patricia Bullrich, confirmaron el envío de fuerzas federales al lugar para mitigar los efectos del temporal y ayudar a los afectados. Además, LA NACION pudo saber que la titular de la cartera de Seguridad llegará mañana temprano a la ciudad. El ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, ya se encuentra en Bahía Blanca para coordinar tareas con la intendencia.

7 MAR | 🌧️ Las intensas lluvias de las últimas 24h dejaron en Bahía Blanca 210 mm, que batió su récord diario para marzo



Estos son los valores de precipitación (mm) hasta las 9h 👇

Bahía Blanca 210

Rio Colorado 49

Posadas 33

Olavarría 30

Bolívar 28

Benito Juárez 20

Azul 18 pic.twitter.com/P5hSnhdEs0 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 7, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, informó que por pedido del presidente Javier Milei se comunicó con el intendente para coordinar acciones en el terreno y aseguró que ya están desplegadas en la zona las Fuerzas Armadas.

LA NACION

Temas Bahía Blanca