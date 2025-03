Tormenta en Bahía Blanca: la ciudad quedó bajo el agua por la lluvia y varias familias fueron evacuadas

MAR DEL PLATA.- Un verdadero fenómeno meteorológico vive la ciudad de Bahía Blanca con una tormenta que hasta el momento descargó más de 200 milímetros de lluvia en la madrugada y provocó anegamiento de gran parte de la ciudad, con casas inundadas y hasta el momento casi medio centenar de familias evacuadas.

De manera preventiva se dispuso la suspensión del transporte público en todo el distrito y desde el municipio se reclamó a la comunidad que evite salir de sus viviendas.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía Blanca Redes

La situación, que se vuelve aún más dramática porque el pronóstico da cuenta de una continuidad de las precipitaciones intensas al menos hasta media mañana y alerta hasta horas de la tarde, también alcanza a algunas localidades vecinas. El jueves por la noche, antes de las 21, ya se había emitido un “alerta naranja” frente a la certeza de un frente de tormenta que asomaba firme.

Las corrientes de agua que se forman sobre las calles, en pendiente hacia el mar, toman una potencia pocas veces vistas y en su recorrido arrastran vehículos, varios de los cuales terminaron sobre las veredas.

Desde el municipio confirmaron que los servicios de salud se vieron dificultados por filtraciones de agua en el hospital municipal y otros centros sanitarios, por lo que se suspendieron algunas intervenciones programadas y se atiende “cómo se puede” a los pacientes internados, en medio de este escenario dramático. Casi a oscuras se buscaba mover a aquellos que habían quedado en las dependencias del edificio con mayor volumen de agua.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía Blanca Redes

El crítico panorama repite, esta vez con lluvias de volumen inédito en los últimos tiempos para la ciudad, la desesperación que vivió la comunidad bahiense hace poco más de un año, el 16 de diciembre de 2023, cuando un temporal de viento provocó destrozos y 13 muertes.

Hasta el momento no se conocen datos de personas lesionadas en el marco de este temporal de lluvia que se desató a mitad de esta madrugada y, desde entonces, no dio respiro. Con el reclamo a evitar circular por las calles, una misión casi imposible por el volumen de agua acumulada con sectores que tienen casi medio metro de profundidad, se dio por hecho que no habrá clases en todo el distrito ni atención en oficinas públicas.

El último reporte del municipio declara que las sostenidas precipitaciones tornan al momento intransitables gran parte de las calles de la ciudad. “Han caído más de 200 milímetros, y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires acaba de informar que continuarán las tormentas sobre nuestra ciudad por lo menos durante 2 horas más, estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más”, avisaron las autoridades a los vecinos.

En este marco hay 40 familias evacuadas mientras se atienden avisos y reclamos de otros puntos de la ciudad donde están con situaciones muy complicadas en sus viviendas, rodeadas o ya bajo el agua. Avisaron que en tanto dure el pico de precipitaciones solo pueden realizarse movilizaciones con maquinaria pesada.

Como medida de seguridad se dispuso la restricción y corte de servicio eléctrico en áreas por posibles afectaciones de líneas de conexión y suministro del servicio. El pedido de las autoridades fue claro y reiterado: “Solicitamos a la población que permanezca en sus hogares y reiteramos que el municipio dispuso el cese absoluto de cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso”.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía Blanca Redes

Darío Palavecino Por