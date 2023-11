escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta naranja por lluvias fuertes para Neuquén; alertas de nivel amarillo por lluvias de menor intensidad para Río Negro, Mendoza y San Luis; por tormentas para sectores de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Córdoba, La Rioja y San Luis; y por nevadas para la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Neuquén será afectada por lluvias fuertes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual, mientras que las zonas más elevadas la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

El nivel naranja, que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, abarcaba esta mañana la mayor parte la provincia de Neuquén, con excepción de la zona cordillerana. Es por eso que el SMN recomendó a la población buscar un lugar bajo techo; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas; y mantenerse lejos de postes de luz o cables de electricidad.

ACP ⚠ | Aviso a muy corto plazo

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS.

⏱️ Hora: 01/11/2023 09:26h

Válido por 1 hora.

+ info https://t.co/VzMLfM3HY3 pic.twitter.com/0I4mAsj2ON — SMN Alertas (@SMN_Alertas) November 1, 2023

Por otro lado, este miércoles rige una alerta de nivel amarillo por lluvias de variada intensidad, algunas fuertes, y lloviznas persistentes en el oeste y centro de Río Negro, el sur de Mendoza, y el sur y este de San Luis.

Los valores de precipitación acumulada previstos están entre los 15 y 35 milímetros , que pueden ser superados en forma puntual, indicó el organismo nacional.

Para Misiones, el norte y centro de Entre Ríos, el norte y centro de Santa Fe, el este de Formosa, sectores del centro-este de Córdoba y del sur y oeste de la provincia; el sur de La Rioja; y la totalidad de San Luis, el SMN lanzó otro alerta amarillo por tormentas. En esos casos, los valores de precipitación acumulada estarían entre 20 y 40 milímetros en el área de alerta sobre el centro del país, y entre 40 y 80 milímetros para el Litoral.

Por el alerta amarillo por tormentas, el organismo meteorológico pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 01 de noviembre de 2023 a las 06:06 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/0oenU2kwOi — SMN Alertas (@SMN_Alertas) November 1, 2023

En tanto, en San Luis está vigente un alerta amarillo por viento en el norte y centro de la provincia, donde se espera que los vientos tengan velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, para las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro.

Allí se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que, en las zonas más bajas, la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve.

