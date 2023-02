Tragedia en Canadá: desesperado pedido de ayuda a la embajada para repatriar a las víctimas mortales de la avalancha

escuchar

LA PLATA.– Familiares de Manuel Sáenz, uno de los dos argentinos que perdieron la vida en una avalancha en un centro de esquí de Canadá la semana pasada –el otro fue Jerónimo Regina–, están desesperados por conseguir las visas y así poder viajar al norte del continente para agilizar los procesos de repatriación.

“La página de la Embajada de Canadá no funciona. Nos han derivado con sitios web que no dan respuesta. Tampoco logramos que nos atiendan en la embajada. La embajada está cerrada –se lamentaron los deudos de Sáenz–. Los familiares que quieren ir a encontrarse con un hermano o hijo muerto no pueden viajar”.

Las familias Sáenz y Regina solo tienen a disposición un teléfono de urgencias consulares donde piden ayuda desde el viernes para intentar agilizar los trámites para reencontrarse con los cuerpos.

LA NACION también quiso comunicarse con el contacto de emergencias de la embajada de Canadá, pero hoy se encontraba apagado.

“A pesar de que cancillería Argentina remitió toda la información solicitada la embajada de Canadá no ha dado respuestas”, dijeron los familiares de Manuel Sáenz a LA NACION.

Desde la Cancillería Argentina, en tanto, informaron hoy a LA NACION que funcionarios de la dirección general de Asuntos Consulares están en contacto con la Embajada de Canadá en Buenos Aires y con los familiares, para que puedan reunir la documentación necesaria para poder viajar a donde se registró el trágico hecho.

Sáenz y Regina perdieron la vida el miércoles pasado durante un alud en las montañas de Purcell, en Columbia Británica, en Canadá. Josué Alonso, el otro hombre que los acompañaba, resultó herido.

Manuel Sáenz creció en City Bell, en las afueras de La Plata. Había realizado sus estudios secundarios en el Instituto “Roberto Themis Speroni”. Era arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Instalado desde hace años en Chile, era coach de liderazgo en una empresa de ese país andino. “Manu”, como le decían, era especialmente querido entre sus pares y alumnos que se movilizaron ante la noticia del accidente. Querido y respetado por sus pares en el país vecino, tiene a sus padres y a sus hermanos en la Argentina, ahora detenidos en una angustiante espera para poder despedirlo.

Mientras en Chile ya hay homenajes multitudinarios a Sáenz, en la Argentina las familias se encuentran con la frustración de no poder avanzar con los trámites para recuperar a las víctimas.

Sentido Homenaje a Manuel Sáenz, querido y recordado en las ciudades de La Plata y de Santiago de Chile.

Nataly Hernández Poblete, una amiga chilena, que participó en sus cursos, lo recordó con emotivas palabras durante un testimonio que ofreció a la cadena de noticias TN: “Por lo que tengo entendido, se había casado hace un par de meses. Y se había ido de vacaciones: él tenía esas ganas de poder esquiar en Canadá”.

Varios de las personas que lo conocieron a Sáenz se reunieron el domingo en su memoria en el Parque Araucano de Santiago. Hernández Poblete difundió el evento en sus redes. “Hoy estamos de luto, pero generaremos un tremendo homenaje a ti”, dice el flyer compartido en redes.

Hernández Poblete, cantante y dedicada a la producción de eventos, agregó un segundo posteo en homenaje Sáenz en Instagram. “Hoy honramos tu vida por haber sido un hombre excepcional. Han sido días durísimos, dolorosos... entre la negación y el obligarme a aceptar tu partida, mi querido Manu. Pero como siempre me dijiste: ¿si no es hoy, cuándo? ¿Si no eres tú, quién?”, escribió.

Y agregó: “No sirve de nada tener un quiebre y darse cuenta lo que deberías cambiar sino lo acompañas de una acción comprometida. Hoy te cantaré con mi corazón apretado... pero cantaré porque siempre creíste en mí. Te amaré por siempre y honraré tu memoria mi querido Manuel Sáenz. Coach, maestro, amigo, hermano...”.

“Manuel es recordado con inmenso amor por todas las personas que tuvieron la fortuna de conocerlo. Siempre estuvo para ayudar a los demás”, dijo uno de sus amigos del colegio Themis Speroni.

Jerónimo Regina fue la otra víctima mortal de la avalancha en las afueras del centro de esquí Kicking Horse Mountain Resort, ubicado a unos 3500 km al oeste de Montreal. Oriundo de Lobos, la noticia de su muerte caló hondo en esa ciudad bonaerense.

Regina era un comerciante apreciado por la comunidad, que se había destacado años atrás como jugador de fútbol en distintos equipos de la liga lobense, según consignó el sitio Infolobos.

Se había desempeñado además en el club Athletic Lobos, que lo despidió días atrás. “Hasta siempre, campeón. Nuestras condolencias a la familia de Jero Regina, quien falleció en las últimas horas. Rojinegro de toda la vida. Nos volveremos a ver Carpa”, escribió la institución.

