Tragedia en Salta: un hombre y sus tres hijas fueron encontrados muertos por insolación y deshidratación

Un joven de 24 años y sus hijas de 4, 5 y 8 años fueron hallados muertos en una zona rural de la provincia de Salta luego de permanecer desaparecidos durante todo el fin de semana. Las víctimas, que habían partido en moto desde Formosa hacia Salta, presentaban signos de insolación y deshidratación.

Los exámenes forenses, de acuerdo con lo que detalló El Tribuno, determinaron que las cuatro víctimas murieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por el calor intenso y la falta de agua, y no presentaban signos de violencia o golpes.

La información del Ministerio Público Fiscal detalló que el hombre había salido el viernes al mediodía en moto desde María Cristina, una localidad de la provincia de Formosa, junto a sus tres hijas menores de edad y con destino a Alto de la Sierra, en Salta.

La preocupación por su paradero comenzó en la tarde del viernes, cuando la pareja del hombre perdió contacto con ellos y realizó la denuncia por su desaparición. A partir de ese aviso se puso en marcha un operativo de búsqueda que tuvo que interrumpirse durante la noche por las dificultades geográficas y la falta de visibilidad.

Según la reconstrucción inicial, el hombre fue encontrado junto a la moto durante la tarde del sábado, mientras que las tres niñas fueron localizadas más tarde a unos 500 metros aproximadamente, en un camino vecinal, a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.

La muerte de un violinista en Santiago del Estero

Un violinista de 72 años fue encontrado muerto en su casa pocas horas después de denunciar que había sido víctima de una brutal golpiza a manos de una mujer de 33 años en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Manuel Alberto “Chala” Sánchez, un músico del barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo que había apuntado contra la única persona detenida hasta el momento por el caso, Dalma Judith Orellana, por las lesiones sufridas.

El violinista tenía 73 años

La secuencia que derivó en la investigación para saber si existe una vinculación entre la golpiza y su fallecimiento comenzó durante la madrugada del sábado. En ese momento, el músico fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con lesiones en la cara y en las piernas.

Ante la policía Sánchez declaró que había consumido bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana —señalada como trabajadora sexual— cuando fue agredido físicamente. El diagnóstico realizado por el médico de guardia, presentaba “escoriaciones y politraumatismos”, según informó el diario local El Liberal.

Tras permanecer bajo observación, el hombre obtuvo el alta médica durante la mañana del sábado. A partir de la denuncia radicada por las lesiones sufridas, Orellana, quién cuenta con antecedentes penales por un robo en un supermercado, fue detenida. Luego de abandonar el centro médico, Sánchez regresó a su casa y permaneció solo durante el resto de la jornada. Cerca del mediodía, su hija pasó por la casa para visitarlo y llevarle comida. Sin embargo, al regresar al domicilio pasadas las 20, lo encontró sin vida y dio aviso a las autoridades.