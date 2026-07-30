Tragedia en San Juan: qué se sabe de la caída del helicóptero y el rescate de las víctimas

Un helicóptero que transportaba a siete personas se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. Todos los ocupantes murieron, según confirmó el gobernador Marcelo Orrego. Entre las víctimas había funcionarios provinciales, integrantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el piloto de la aeronave.

El Bell 412EP era utilizado en una capacitación para el combate de incendios forestales y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar con las tareas desplegadas frente a un foco activo. El último contacto se registró a las 10.26 y, cuatro minutos después, se activó una alerta de emergencia.

Los restos fueron encontrados cerca de las 13 en el campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. La zona es agreste, está deshabitada y presenta un acceso terrestre complejo. Las autoridades todavía investigan qué provocó la caída.

La última señal ubicó a la aeronave en el límite entre la provincia de San Juan y La Rioja

Quiénes eran las siete víctimas del accidente

Cuatro de los fallecidos eran funcionarios de San Juan: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

También murieron Matías Valenzuela, piloto del helicóptero, y los integrantes de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Mientras los cuatro funcionarios residían en San Juan, los otros tres ocupantes eran oriundos de Córdoba y Buenos Aires.

Orrego confirmó las identidades por medio de un mensaje publicado en X. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, expresó.

Al referirse a los funcionarios sanjuaninos, el mandatario los definió como “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos” y con quienes tuvo “el honor de trabajar codo a codo”.

“Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

La capacitación y el destino final del helicóptero

Según pudo saber LA NACION, la actividad había sido organizada y financiada por la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El programa contemplaba tres jornadas: una instancia teórica, prácticas en un aeroclub y un ejercicio final en Valle Fértil.

La AFE informó que el helicóptero era utilizado para brindar esa capacitación en San Juan y que posteriormente debía continuar hacia La Rioja para colaborar con el combate de un incendio forestal.

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/ZYpjohxDAX — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, indicó que los tripulantes se dirigían a su provincia para participar del operativo desplegado en Chilecito. “Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad”, manifestó al despedirlos.

Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas.



​Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad,… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 29, 2026

La aeronave accidentada era un Bell 412EP biturbina, un modelo preparado para tareas de transporte, rescate, evacuación y combate de incendios forestales. Había realizado su primer vuelo en 2010, fue matriculada en la Argentina en 2022 y estaba registrada por la empresa Jasfly, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aviación Civil consignada por Diario de Cuyo.

Cómo fue el operativo para encontrar la aeronave

El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea recibió a las 10.30 la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) del helicóptero, identificado con la matrícula LV-KGR. La última señal lo ubicó en el límite entre San Juan y La Rioja.

La AFE precisó que el último contacto había ocurrido cuatro minutos antes, a las 10.26. Posteriormente, otra aeronave que sobrevolaba el sector localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades.

Una comisión del Subcentro de Mendoza y personal de Protección Civil participaron del operativo y lograron encontrar el helicóptero cerca de las 13. Los trabajos se concentraron en el campo Caballo Anca, ubicado a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150.

El infortunio se produjo en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil

El acceso representó una de las principales dificultades. Edgardo Herrera, quien trabajó durante 17 años como guardaparque en Ischigualasto, explicó al Diario de Cuyo que se trata de un área formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas producidas por la erosión.

En el sector no existen caminos marcados ni circuitos turísticos. Solo permanece una antigua huella perteneciente a un estudio vial realizado durante la década de 1970 y un trazado alternativo más reciente.

Cómo sigue la investigación

Hasta el momento no se determinó qué provocó el accidente. La Agencia Federal de Emergencias señaló que las causas quedaron bajo investigación de los organismos competentes.

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, aseguró que en el momento del siniestro había neblina y baja visibilidad en la zona. Sin embargo, no se estableció si esas condiciones meteorológicas tuvieron alguna incidencia directa en la caída.

Juan Pablo Teja Godoy, director del Parque Provincial Ischigualasto, explicó que esperaban la llegada del helicóptero durante la mañana y que fueron informados de la emergencia luego de que se activara la alerta.

“No sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sucedido. Solo recibimos el llamado de alerta del helicóptero, pero no tuvimos contacto con la tripulación”, sostuvo en diálogo con Radio Sarmiento.

Tras el accidente, el parque cerró sus puertas y suspendió las excursiones diurnas y la actividad especial de Luna Llena prevista para esa jornada.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero

Tres días de duelo en San Juan

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la muerte de los siete ocupantes. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el vicegobernador Fabián Martín, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo de forma interina debido al viaje de Orrego a Estados Unidos.

Durante ese período, la Bandera Nacional y la de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos. También quedaron suspendidos los actos festivos organizados por los organismos de la administración provincial.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, expresó sus condolencias y recordó la trayectoria de las víctimas. Sobre Bosch y Aimetta, remarcó que sus vidas estuvieron “dedicadas a proteger y asistir a los argentinos”.

Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas… https://t.co/yB2zjH1E1k — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 29, 2026

El diputado nacional y exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti también despidió a ambos especialistas en manejo del fuego.

Con profundo dolor, la comunidad despide a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, dos especialistas cordobeses en Manejo del Fuego, fallecidos junto a otros cinco tripulantes en la trágica caída del helicóptero en San Juan.

Un fuerte abrazo y acompañamiento a los familiares y seres… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 30, 2026

“Un fuerte abrazo y acompañamiento a sus familiares y seres queridos, a los bomberos voluntarios y a los vecinos de Villa de Las Rosas, que los despiden con mucha tristeza”, escribió en sus redes sociales.