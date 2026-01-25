Tragedia en Tucumán: un hombre murió y tres personas resultaron heridas tras un choque en la ruta 307

Un impactante choque entre dos autos en la localidad tucumana de Acheral dejó este sábado un muerto y tres personas heridas. El siniestro vial ocurrió por la mañana sobre la ruta 307, a la altura del kilómetro 3, cuando dos vehículos colisionaron por motivos que aún se desconocen. Tras el impacto, uno de ellos se incendió en el lugar y tuvieron que intervenir servicios de emergencia, mientras que las autoridades investigan el episodio.

Según informó el diario tucumano La Gaceta, el hecho involucró a un Toyota Corolla en el que viajaban tres personas oriundas de Santiago del Estero y a un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Acheral, quien murió como consecuencia del impacto.

Tras el choque, uno de los vehículos se incendió La Gaceta

Tras el choque, los ocupantes del Corolla fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros, donde recibieron atención médica. A una joven se le diagnosticó una fractura de cresta ilíaca derecha, confirmada mediante una radiografía.

El conductor de ese mismo vehículo sufrió politraumatismos y fue derivado posteriormente al Hospital de Concepción para una evaluación traumatológica ante la posibilidad de fracturas. En tanto, otra mujer presentó traumatismo de cadera y heridas cortantes profundas, de aproximadamente dos centímetros, en la raíz del muslo derecho y en la pierna derecha.

El Ministerio Público Fiscal tomo conocimiento del hecho y dispuso que se aplique el protocolo para este tipo de casos. En este marco, ordenó el secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias correspondientes.

Otra tragedia en Tucumán: un auto cayó a un canal de desagüe y murieron tres jóvenes

El pasado miércoles, como informó LA NACION, tres jóvenes de entre 18 y 19 años murieron luego de que el auto en el que viajaban perdiera el control, despistara y cayera en un canal de desagüe al costado de la ruta provincial 303.

El accidente ocurrió alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones de la finca San Luis y a pocos metros de la localidad de Los Ralos, en el departamento Cruz Alta. Según informaron fuentes de la Unidad Regional Este, el grupo se desplazaba en sentido oeste-este a bordo de un Volkswagen Gol Trend color rojo cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado.

Personal policial de la Comisaría de Delfín Gallo que acudió al lugar confirmó el fallecimiento de tres de los ocupantes, quienes murieron a causa del impacto y la posterior inmersión del auto. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez, de 18 años; Cristóbal Herrera, de 18; y Lucas Benjamín Herrera, de 19.

La magnitud del accidente obligó a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Efectivos de las comisarías de la zona trabajaron bajo la lluvia persistente para rescatar a las víctimas y retirar el vehículo del canal.