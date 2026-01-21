Tragedia en Tucumán: un auto cayó a un canal de desagüe y murieron tres jóvenes

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años murieron luego de que el auto en el que viajaban perdiera el control, despistara y cayera en un canal de desagüe al costado de la ruta provincial 303, en Tucumán. Otros dos ocupantes del vehículo lograron sobrevivir y fueron trasladados de urgencia con politraumatismos.

El accidente ocurrió alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones de la finca San Luis y a pocos metros de la localidad de Los Ralos, en el departamento Cruz Alta. Según informaron fuentes de la Unidad Regional Este, el grupo se desplazaba en sentido oeste-este a bordo de un Volkswagen Gol Trend color rojo cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado.

El accidente ocurrió cerca de las 14.30 a la altura del kilómetro 19. Policía de Tucumán

Las primeras pericias apuntan a las condiciones meteorológicas como un factor determinante. La zona se encontraba afectada por un fuerte temporal de lluvias que reducía considerablemente la visibilidad y había provocado acumulación de agua sobre la calzada, lo que habría desestabilizado el vehículo antes de su precipitación al curso de agua.

Personal policial de la Comisaría de Delfín Gallo que acudió al lugar confirmó el fallecimiento de tres de los ocupantes, quienes murieron a causa del impacto y la posterior inmersión del auto. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez, de 18 años; Cristóbal Herrera, de 18; y Lucas Benjamín Herrera, de 19.

En el vehículo también viajaban Agustín Herrera Díaz, de 24 años, y José Jesús Herrera, de 18. Ambos lograron sobrevivir a la caída y fueron derivados de inmediato al hospital de Los Ralos, donde permanecen internados bajo observación médica debido a los múltiples golpes sufridos.

La magnitud del accidente obligó a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Efectivos de las comisarías de la zona trabajaron bajo la lluvia persistente para rescatar a las víctimas y retirar el vehículo del canal.

La ruta 303 permaneció cortada al tránsito durante más de dos horas. Policía de Tucumán

La ruta 303 permaneció cortada al tránsito durante más de dos horas para permitir las labores de los peritos de Criminalística y del médico de Policía, quienes recolectaron evidencias para esclarecer la mecánica del siniestro.

El hecho se da en un contexto de alerta meteorológica en la provincia, donde las precipitaciones de los últimos días han complicado la transitabilidad en varios caminos del interior, generando desbordes y calzadas resbaladizas que exigen máxima precaución a los conductores. La investigación quedó en manos de la autoridad judicial competente.