Una pelea entre vendedores ambulantes de churros generó momentos de tensión este sábado por la tarde en Villa Gesell, cuando dos grupos se enfrentaron a golpes en plena vía pública, ante la mirada de turistas y vecinos. El episodio ocurrió en la zona de Avenida Circunvalación y Paseo 105 y terminó con cuatro personas detenidas, confirmó LA NACION.

De acuerdo con la información recabada, el conflicto se habría iniciado a partir de un reclamo por la ocupación del espacio de venta. Uno de los grupos habría estado trabajando sin habilitación en ese sector, lo que derivó primero en una discusión verbal y luego en agresiones físicas y corridas.

Villa Gesell: una feroz batalla campal entre vendedores de churros terminó con cuatro detenidos

La escena se desarrolló en un área céntrica y muy concurrida durante la temporada de verano, lo que provocó alarma entre quienes presenciaron el enfrentamiento. Imágenes del hecho comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, donde se observa la pelea y el intento de algunos transeúntes por alejarse del lugar.

Tras varios llamados al 911, se activó el Operativo Sol a Sol y se desplegó personal policial en la zona. La intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) permitió controlar la situación y dispersar a los involucrados, según indicaron fuentes policiales a este medio.

El procedimiento concluyó con la aprehensión de cuatro personas, entre ellas dos hombres de 24 y 36 años, quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6.

En paralelo, la investigación avanzó sobre la presunta existencia de una fábrica clandestina de churros vinculada a uno de los grupos enfrentados.

El episodio se suma a otros hechos de características similares registrados en el distrito durante la temporada. En las últimas semanas -más precisamente el pasado 12 de enero-, una violenta pelea entre vendedores de churros y de licuados sorprendió a turistas y vecinos en una playa de Mar Azul, también en el partido de Villa Gesell.

En aquel caso, la gresca quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente, donde se observa cómo una discusión verbal escala en segundos hasta convertirse en una pelea cuerpo a cuerpo, frente a decenas de adultos y niños. La situación se habría desactivado recién con la intervención de un guardavidas.

Vendedores de churros y de licuados a las trompadas en una playa de Mar Azul

Tras ese hecho, la municipalidad de Villa Gesell difundió un comunicado en el que advirtió que no permitirá disturbios vinculados a la venta ambulante en las playas y remarcó que quienes protagonizaron la pelea no volverán a tener autorización para trabajar en el espacio público.