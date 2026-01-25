Hay alerta amarilla por tormentas, viento y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, viento y altas temperaturas para este domingo 25 de enero. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, serán 17 las provincias afectadas por distintos fenómenos meteorológicos adversos.

En ese marco, rige una alerta naranja por altas temperaturas en el este de San Luis. De acuerdo con el organismo, este nivel de advertencia corresponde a registros térmicos que pueden resultar “muy peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo”, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Además, el SMN informó que hay una alerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el sudeste de Santiago del Estero y el este de Chaco. En estas zonas, las temperaturas pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, aunque también pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo.

Rigen alertas por altas temperaturas en 10 provincias SMN

Por otra parte, se emitió una alerta naranja por tormentas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y el este de San Juan. En esas regiones se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en cortos períodos. El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

También rige una alerta amarilla por tormentas en el este de Río Negro, el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis, el oeste de Mendoza, el centro de San Juan, el centro de Jujuy y Salta. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

A su vez, el SMN emitió una alerta amarilla por viento en el oeste y sur de Santa Cruz. En esa zona se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 25 de enero SMN

Frente a la alerta naranja por altas temperaturas, el organismo recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Ante síntomas como sed intensa, mareos, agotamiento, dolores de cabeza, náuseas o desmayos, se debe solicitar asistencia médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, refrescarla y ofrecerle agua.

En el caso de la alerta naranja por tormentas, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles anegadas. También se recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín de primeros auxilios, además de cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Para la alerta amarilla por viento, el SMN sugiere evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, y mayormente nublado al mediodía. La temperatura mínima será de 25°C y la máxima alcanzará los 34°C. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el lunes se prevén condiciones estables, mientras que el martes podrían registrarse precipitaciones durante la primera parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico es similar: cielo parcialmente nublado por la mañana y la noche, y mayormente nublado durante el mediodía y la tarde. Se esperan temperaturas mínimas de 23°C y máximas de 33°C. Para el martes se anticipan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora durante la mañana y posibles lluvias en la primera mitad del día.

En el resto del país, el SMN prevé temperaturas máximas de 36°C en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones; 37°C en Santiago del Estero; 35°C en San Luis y San Juan; 34°C en La Rioja; 32°C en Tucumán y Jujuy; y 30°C en Mendoza. Las mínimas oscilarán entre los 24°C en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones; 25°C en Santiago del Estero; y 20°C en San Luis y San Juan.

En el sur del país, las máximas previstas serán de 32°C en Río Negro, 31°C en Chubut y 20°C en Santa Cruz, con mínimas de 24°C, 17°C y 11°C, respectivamente.