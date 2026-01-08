Tragedia forestal: el cerro Pirque, un paraíso de biodiversidad que desde hace cuatro días arde en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Impulsado por la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos, el incendio intencional que comenzó este lunes a la tarde en Puerto Patriada, Chubut, avanzó rápido y en las primeras 24 horas transformó el cerro Pirque en un infierno. En la costa norte del lago Epuyén, este –especialmente su cara sur, hoy completamente amenazada por el fuego– representa un ambiente único y probablemente irrecuperable.

En 1999, el doctor en Biología Javier Grosfeld estuvo a cargo de la parte de conservación del Plan Estratégico de Manejo de la Reserva Forestal Lago Epuyén, coordinado por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónica (Ciefap). En diálogo con LA NACION, el experto cuenta que, antes de que existiera esa reserva, en la parte sureste de la montaña que hoy se está quemando estaba el Parque Provincial Cerro Pirque, un área que resultó una lucha ganada por diversos pobladores de la zona y cuyo principal impulsor fue Lucas Chiappe, ambientalista y fotógrafo que se instaló en Epuyén en 1976.

Ese rincón era lo que se había salvado de otro gran incendio ocurrido en 1987. “Había quedado un relicto muy al este, muy interesante, con unos bosques muy buenos de ciprés, de coihue, con lengas arriba, y con todo el elenco de especies que se pueden ver en buenos bosques de coihue y ciprés. Como es de difícil acceso, el Pirque resguardaba uno de los bosques vírgenes maduros más importantes. Desde el punto de vista de la vegetación, teníamos un hotspot de biodiversidad muy importante, sobre todo en la ladera sureste, más húmeda, con especies valdivianas incluso”, subraya Grosfeld.

Añade que los bosques andinopatagónicos como estos son los que, en general, sufren más los incendios forestales. En temporadas pasadas, se quemaron otros en la Cuesta del Ternero, El Pedregoso y el cerro Coihue, en los alrededores de Epuyén. “Este era un relicto único”, dice.

Más allá de su unicidad como bosque, Grosfeld asegura que lo más importante del cerro Pirque es que albergaba una familia de huemules: “Era prácticamente una isla para esa especie”. Los huemules viven en la cima del cerro, porque el Pirque se quemó varias veces en otros incendios.

Una imagen de 2018 muestra a uno de los huemules del cerro Pirque. Foto: Gabriel Verge.

“Al igual que el bosque que la cobija, esta población es una de las que se encuentra más al este y ahora tiene el grave riesgo de quedar completamente aislada, en caso de sobrevivir. De hecho, cuando hicimos el plan de manejo, el gran desafío era hacer un corredor para que esos huemules no quedaran tan recluidos, para evitar cuestiones como la endogamia genética y la aparición de malformaciones, por ejemplo”, advierte el experto del Conicet Patagonia Norte. Añade que el área que hoy está amenazada por el fuego es una cuenca binacional y uno de los lugares con mayor presencia de huemules.

Grosfeld y otros colegas vienen poniendo el foco en que los bosques nativos andinopatagónicos (reconocidos por su diversidad de ambientes naturales y relevancia ecológica en la conservación de la biodiversidad y recursos hídricos) están siendo afectados en los últimos años por los incendios forestales, que son cada vez más frecuentes y severos.

En 2025, expertos del Conicet lideraron estudios para el manejo de riesgos y restauración ambiental tras el incendio denominado “Confluencia”, ocurrido desde finales de enero a marzo del año pasado en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido en Mallín Ahogado y zonas aledañas. Además de analizar cuestiones como la intensidad (la velocidad a la que se libera energía durante la combustión) y la severidad (mide el impacto sobre el ecosistema, es decir, la magnitud de la pérdida de materia orgánica de la vegetación y suelos) del incendio, los científicos advirtieron sobre la importancia de la prevención.

La vegetación arrasada por los incendios en el Pirque MARTIN LEVICOY� - AFP�

“Hay que construir comunidad y reconstruir la comunidad. La prevención para los incendios forestales empieza primero por un lote, una manzana, después el barrio y la ciudad o el área. El trabajo conjunto entre los ciudadanos y las instituciones es fundamental. En la región andinopatagónica vamos a estar todos los años en situaciones de riesgo vinculadas a los incendios forestales. El primer paso es la toma de conciencia y después pensar cuáles son las acciones que cada uno puede hacer desde su lugar”, indica Grosfeld.

Además, el doctor en Biología pone el acento en cómo los humanos modificamos los ecosistemas. Uno de los factores que recrudeció el incendio en Puerto Patriada fueron los pinares implantados en la zona. “En la Patagonia Andina hay más de 70.000 hectáreas de plantaciones de pináceas de rápido crecimiento. Además del impacto ocasionado por el reemplazo de la vegetación nativa, muchas de estas forestaciones presentan una exitosa regeneración espontánea fuera de cultivo, lo que puede comprometer la biodiversidad, la estructura y la supervivencia de especies del bosque nativo, ya que estas crecen más rápidamente que las especies autóctonas”, señala el investigador.

Puerto Patriada y el cerro Pirque se quemaron ya cuatro veces desde 1987. Entre otras problemáticas, lo cierto es que la introducción de pinos en los bosques nativos ha derivado en una invasión de esa especie exótica, que se retroalimenta luego de cada incendio forestal.