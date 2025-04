Tras 12 días desaparecida. Regresó al país la mujer había desaparecido en una zona selvática de Cancún

María Belén Zerda fue encontrada con vida por las autoridades mexicanas luego de permanecer desaparecida desde el 6 de abril en Cancún, México. Su hermano, Guillermo Zerda, confirmó esta noche a LA NACION que la mujer de 38 años llegó hoy a la Argentina, a las 10.30, y se encuentra en buen estado de salud. Según precisó, prefieren no brindar más declaraciones públicas y solo informar que ya está con ellos.

La localización se dio tras casi dos semanas de búsqueda por parte del Grupo Interinstitucional en la zona selvática del Municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo indicó que María Belén fue hallada cuando caminaba por el boulevard Luis Donaldo Colosio. Luego del hallazgo, fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, donde se constató que su estado de salud era estable. De inmediato se notificó a la Cancillería argentina.

Grupo Interinstitucional localiza sana y salva a mujer argentina desaparecida el 6 de abril en Benito Juárez.#FGEQuintanaRoo#CeroImpunidadCancún#JusticiaParaTodos



🔗👉🏼 https://t.co/uTw7oElvfe pic.twitter.com/BHSVT0V4Tq — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 18, 2025

De acuerdo con la información oficial, la mujer había sido vista por última vez mientras convivía con otras personas. En un momento determinado, salió corriendo hacia una zona selvática, sin que quienes estaban con ella pudieran detenerla ni reencontrarla. La familia señaló que María Belén vivía en México desde hacía tiempo y que había viajado sola a Cancún. Su hermano había viajado desde la Argentina para sumarse a la búsqueda y participar en las coordinaciones con las autoridades.

La imagen difundida por la Fiscalía mostró que Zerda vestía la misma ropa con la que había sido vista por última vez: una remera negra sin mangas tipo top, un short de mezclilla claro y zuecos crocs blancos con verde. Las condiciones del entorno en el que permaneció durante su desaparición dificultan la permanencia de cualquier persona. La región, parte del ecosistema tropical de la península de Yucatán, presenta una vegetación espesa, alta humedad, lluvias intermitentes y presencia de fauna silvestre. Las temperaturas, entre los días 6 y 18 de abril, oscilaron entre los 24°C y 32°C.

“Es de acero”

En diálogo con este medio, Guillermo Zerda afirmó que su hermana permaneció todo ese tiempo en la selva, sin asistencia externa, hasta ser encontrada por los equipos de rescate. “Es de acero, no sé cómo hizo para sobrevivir todos estos días, pero estuvo metida ahí. Es una locura. Mi mamá recién ahora empieza a respirar”, aseguró.

María Belén Zerda

El operativo de búsqueda involucró a la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal, la Policía Municipal y otros cuerpos especializados. Se desplegaron recursos como drones, perros adiestrados y personal entrenado para rastrear áreas de difícil acceso. Las acciones se concentraron en zonas verdes del ejido Alfredo V. Bonfil y en los alrededores de avenidas Huayacán, Chac Mool y el boulevard Colosio.

Aunque la denuncia por desaparición fue presentada el 10 de abril, los familiares afirmaron que no contaba con acompañantes al momento de la desaparición y que la mujer llevaba una vida saludable. Durante los días posteriores, la Fiscalía de Quintana Roo emitió un comunicado en el que descartó que se tratara de un delito y señaló que la mujer tenía una enfermedad mental, atribuyendo su huida a un episodio vinculante. La familia desmintió enfáticamente esta versión.

Guillermo Zerda sostuvo que su hermana no padece ninguna condición de salud mental. Aseguró que es una mujer activa, deportista y que mantiene una alimentación saludable. “Hace deportes desde los siete años, se cuida en las comidas, no come grasa, cuida su cuerpo. Ella sí tiene dolor de cabeza, no toma ni una pastilla. Es todo mentira lo que se está diciendo. Es una mentira enorme, no entiendo por qué”, declaró.

María Belén Zerda

También informó que el día de su desaparición había recibido un mensaje en el que María Belén aseguraba que le habían hackeado las cuentas. En el marco de la investigación, se allanó el domicilio de la última persona que estuvo con ella, una amiga, aunque no se dieron a conocer los resultados de ese procedimiento.

El caso generó amplia difusión tanto en la Argentina como en México, con publicaciones de alerta realizadas por la Fiscalía y la participación de la comunidad local. Finalmente, la confirmación del reencuentro familiar cerró el operativo que, durante casi dos semanas, mantuvo en vilo a sus allegados.

Camila Súnico Ainchil Por