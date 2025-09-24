Tras la internación de Luciana Geuna. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?

Después de varios días de ausencia en la pantalla y en el streaming, la periodista Luciana Geuna retomó su agenda laboral y decidió contar públicamente el episodio médico que la obligó a permanecer internada de urgencia. La periodista relató que sufrió una hemorragia muy intensa, que vinculó al uso de pastillas anticonceptivas, y aseguró que fue una experiencia angustiante que todavía le demanda tiempo de recuperación.

El caso abrió un debate sobre los potenciales efectos adversos de los anticonceptivos orales. Los especialistas en ginecología consultados por LA NACION explicaron que este tipo de pastillas —particularmente las que combinan estrógeno y gestágeno— no solo no suelen generar hemorragias abundantes, sino que, por el contrario, tienden a reducir y ordenar el sangrado. Los expertos insisten en que lo indicado sería investigar otras posibles causas antes de establecer un vínculo con los anticonceptivos. Cabe aclarar que Gestágeno es el término general que incluye tanto la progesterona natural como los progestágenos sintéticos (artificiales).

A su vez, hay pastillas que incorporan un tipo distinto de estrógeno (estetrol) acompañado también por un progestágeno. En ambos casos la función es la misma —evitar la ovulación—, pero la diferencia está en la variedad de estrógeno utilizado, lo que le da a cada fórmula un perfil particular en cuanto a tolerancia y efectos adversos.

El relato

La periodista eligió su programa Paraíso Fiscal, en OLGA, para compartir lo ocurrido. “Hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga. Hace tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia, cosas normales, y me decían que esperara un poco más”, contó al aire.

Sin embargo, la situación se complicó. “El miércoles a la noche fue un desastre, el jueves fue un desastre mayúsculo, entonces pasé al IADT, donde me dejaron cuatro horas, y en solo un día ya me habían bajado un tercio los glóbulos rojos. Un montón”, recordó Geuna y describió que los medicamentos no lograban detener el sangrado.

El cuadro derivó en una internación prolongada. “Perdí la mitad de los glóbulos en dos días y ahora me va a llevar un mes volver a mis valores”, relató. Agradeció al equipo médico que la asistió y reconoció que recién después de varios días comenzó a recuperar la fuerza. ““Lo que me pasó fue una cosa muy atípica. También supongo que se habrá combinado con que yo venía al palo en los últimos meses. El cuerpo algo te manda. Fue un susto”, reflexionó.

Qué dicen los especialistas

Para comprender los posibles efectos adversos de esos fármacos, LA NACIÓN consultó a dos referentes en salud reproductiva.

Silvia Ciarmatori, jefa de Planificación Familiar del Hospital Italiano y expresidenta de la Asociación Argentina de Anticoncepción (Amada), explicó que durante la vida reproductiva las mujeres pueden presentar metrorragias —sangrados fuera de lo habitual—, pero que solo en raras ocasiones requieren internación. “Relacionar el sangrado con la toma de pastillas, como concepto, diría que no corresponde”, señaló.

La especialista detalló que existen dos grandes grupos de píldoras: las que combinan estrógeno y gestágeno y las que contienen solo gestágeno. Según Ciarmatori, las combinadas tienden a tener un efecto contrario al sangrado abundante, debido a que lo reducen y generan un patrón de sangrado predecible.

“Lo último que pensaría es que el sangrado sea por las pastillas. Habría que investigar otras causas”, destacó. Sí advirtió que, en pacientes con hemorragias importantes previas, los anticonceptivos pueden ayudar a contener el problema, aunque la condición de base puede reaparecer más adelante.

Los anticonceptivos con solo gestágeno pueden generar sangrados irregulares, aunque rara vez de gran magnitud Archivo

En cuanto a las pastillas solo con gestágeno, aclaró que si bien son efectivas como anticonceptivo, sus patrones de sangrado son menos predecibles y pueden generar hemorragias inesperadas o prolongadas, aunque no de gran magnitud.

Por su parte, Tomás Ramilo, médico staff de Ginecología del Hospital Alemán, coincidió en que las píldoras anticonceptivas cumplen funciones diversas y que su indicación no se limita a la anticoncepción. También se prescriben para el tratamiento del dolor menstrual, la endometriosis o para regular hemorragias menstruales. Según detalló, durante los primeros meses de uso puede aparecer un sangrado irregular como parte de un período de adaptación del endometrio a las hormonas.

El especialista señaló además que, en mujeres mayores de 40 años, se suele evitar el uso de anticonceptivos combinados por posibles efectos adversos del estrógeno, y en esos casos se indican los que tienen solo gestágeno, que suelen tardar más en lograr estabilidad en el sangrado. “Estas últimas, aunque puede pasar que generen hemorragias, no es habitual que sean de gran magnitud. Siempre hay que descartar otras causas, como miomas o pólipos”, aclaró.

El regreso a la rutina

Tras el episodio, Geuna agradeció en redes sociales al equipo médico del IADT, a su familia y a su entorno laboral. “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, escribió.

Si bien ya retomó su rutina profesional, reconoció que la recuperación le demandará tiempo: “Ya estoy mejor y me siento más fuerte, pero me agito si camino”, confesó en OLGA. El testimonio de la periodista reabrió una conversación pública sobre los efectos de los anticonceptivos y puso en primer plano la importancia de un seguimiento médico adecuado en cada caso.