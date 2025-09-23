Luciana Geuna reveló el cuadro que la llevó a estar varios días internada: “Es como desangrarte sin pausa”

Después de varios días de ausencia, Luciana Geuna retomó su agenda laboral y compartió detalles del angustiante cuadro de salud que la llevó a estar hospitalizada. La periodista reconoció que fue una situación delicada que le demandará semanas de recuperación.

El miércoles pasado, la comunicadora compartió una foto desde una camilla de un sanatorio porteño, donde pasó varios días internada de urgencia. Si bien inicialmente evitó dar detalles sobre su estado, en su regreso al programa Paraíso Fiscal, que conduce por OLGA, decidió contar qué fue lo que le ocurrió.

Luciana Geuna contó, en sus redes sociales, que tuvieron que internarla de urgencia

Recibida con muestras de afecto por parte de sus compañeros, Geuna comenzó su relato con una advertencia: “Todos los varones a los que les dé impresión la sangre y el sistema reproductor femenino, pongan pausa”.

Y explicó: “Hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga. Hace tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia, cosas normales, y me decían que esperara un poco más”. Sin embargo, la situación se complicó al ser el sangrado mucho mayor al habitual.

“Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo", sostuvo Geuna (Foto: Instagram @geunaluciana)

La periodista contó que al día siguiente el cuadro se agravó y acudió a la guardia. “Daba mucha impresión, mucho miedo. Como por suerte soy sana y tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar. Entonces me indicaron una medicación, pero el problema es que no me hizo nada”, continuó.

El malestar se intensificó: “El miércoles a la noche fue un desastre, el jueves fue un desastre mayúsculo, entonces pasé al IADT, donde me dejaron cuatro horas, y en solo en un día ya me habían bajado un tercio los glóbulos rojos. Un montón”.

Con la voz entrecortada, Geuna recordó que al día siguiente su nivel de glóbulos rojos había bajado aún más y que los medicamentos no hacían efecto. “Me pasaban por vía para frenarlo, me dijeron ‘vas a estar bien’, pero al otro día casi me desmayo en mi casa. Entonces me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es como desangrarte a otra escala y sin pausa por muchos días”.

El momento más crítico lo atravesó más tarde, cuando pensó que necesitaría una transfusión. “Yo estaba re tranquila, pero el sábado me descompuse, una cosa más fea. Me metían cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más, porque no me hacía efecto nada”, recordó entre lágrimas.

La periodista apuntó que si bien las hemorragias son habituales en las mujeres, no lo son en la magnitud en la que ella las experimentó. “Hace meses venía muy al palo, a otro nivel, y el cuerpo algo te manda”, reflexionó. Finalmente, el domingo los medicamentos empezaron a hacer efecto y comenzó a frenarse el sangrado. “Fue muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para. Mucha sangre, muchos días. Estaba muy mal, me desvanecía”, agregó.

Después de casi una semana en esa situación, Geuna pudo regresar a su casa. “Recién el viernes volví a sentirme que era yo. Perdí la mitad de los glóbulos en dos días y ahora me va a llevar un mes volver a mis valores. Ya estoy mejor y me siento más fuerte, pero me agito si camino”, concluyó.

Días atrás, la conductora de OLGA había agradecido a través de las redes sociales a quienes la acompañaron en este delicado momento. “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, apuntó primero.

“Necesito mucho, mucho, agradecer: a Lorena Delisio y todo el equipo del IADT, una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada. Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Cómo cada día me explicaba lo que pasaba y cómo seguíamos. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina, sino de humanidad”, escribió. Geuna también extendió sus agradecimientos a su familia, a la cobertura médica que la asistió y a sus equipos de trabajo.