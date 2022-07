Tras recibir amenazas: Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral, se desmayó luego de una entrevista

Mariana Alfonzo, quien en un video que se hizo viral esta semana defendió los planes sociales sin una contrapartida laboral y consideró “giles” a quienes sí trabajan, se descompensó en medio de una entrevista en el piso del canal Crónica luego de recibir amenazas a través de su celular. Segundos antes la mujer había hablado sobre una organización social que lucra con la necesidad de la gente.

Alfonzo se presentó ayer en esa señal para hablar de sus cuestionados dichos, por los que la apodaron “la planera”. En ese contexto, comenzó a relatar que hay una organización en Cañuelas que dice ayudar a la gente, pero en realidad saca provecho económico de quienes menos tienen.

Tras mostrar el video de una mujer que denunció que una organización se queda con parte de los planes que reciben, Alfonzo comenzó a coincidir con sus dichos hasta que empezó a recibir mensajes amenazantes.

Mariana Alfonzo, la beneficiaria de un plan social que se volvió viral se desmayó en vivo

“Esta chica... es admirable lo que dijo, yo preferí quedar como vaga a decir lo que dijo ella. Si no tuviera hijos, te tiro a todo el mundo a la cancha, pero tengo hijos”, afirmó. “Me dicen [quienes la amenazaban] que no diga lo mismo que esa chica. En el contrato se detalla con qué plata se quedan, pero en esta organización pasan cosas más graves. Yo no aparezco en ningún medio más, ahora me quiero ir a mi casa a ver qué pasa. A mí no me cuida nadie cuando salgo de acá”, agregó preocupada.

“Hay cosas que no se pueden decir porque te arriesgás a que te maten, ‘Pelado’”, dijo Alfonzo al periodista Esteban Trebucq para evitar dar más detalles. Luego, contó que recibió una amenaza desde un mensaje de voz por WhatsApp: “Si denunciás a la organización, terminás en la zanja’”.

Ante otro mensaje, esta vez sobre sus hijos, sumó muy perturbada: “Entraron hasta el patio de mi casa, no puedo hablar más de este tema. Me dicen que me esperan en mi casa. Se metieron unas personas a las que no puedo nombrar”.

En medio de la tensión, y tras aclarar que sus hijos ya habían sido retirados de su hogar, pidió ir a su casa. Un cronista de ese medio se ofreció a acompañarla con un cámara. Cuando salían del canal la mujer se desmayó, por lo que tuvo que ser asistida por personal médico.