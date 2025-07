Tras un hecho inédito: en Mar del Plata, volvió el gas a los hogares y de a poco a las estaciones de servicio

MAR DEL PLATA.- De a poco parece que todo ha mejorado. El suministro de gas, de regreso en la totalidad de los domicilios particulares luego de 48 horas de cortes de servicio y complicaciones. Y también el tiempo, con algo de sol y después de varios días el reencuentro con temperaturas máximas de dos dígitos. Con lo justo, pero también bienvenido luego de vivir un escenario más propio de la Patagonia, con sensación térmica bajo cero desde el pasado fin de semana y casi sin respiro.

Resolver la situación de los hogares fue la prioridad, con un operativo que durante las últimas 48 horas se tuvo que realizar casa por casa para revisar medidores y realizar reconexiones, que son manuales y a cargo de personal autorizado. Y lo que quedaba pendiente ahora era devolver el suministro a la industria y a las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC), a las que por completo les cerraron el grifo el miércoles pasado por la tarde para garantizar el servicio y la posibilidad de la mejor calefacción posible en los domicilios particulares.

La situación de emergencia también había incluido la suspensión de clases durante este jueves, para evitar que se exponga a cada comunidad educativa a edificios sin alimentación para sus calefactores. La medida había alcanzado a todos los niveles de enseñanza y en los tres turnos.

Este viernes, con las mejoras logradas en la recuperación del servicio, se volvió a clases en todo el sistema de educación del distrito. Aun así aparecieron algunas complicaciones. “Tenemos gas pero con poca presión, así que optamos por suspender la actividad del día”, contaron temprano desde la Escuela Primaria N°64.

Hoy ya volvió el gas a los hogares particulares Mauro V. Rizzi

Reconexiones

La empresa Camuzzi Gas Pampeana, responsable de la distribución de este suministro en Mar del Plata y la región, confirmó que con unos 150 operarios se había logrado restablecer conexión a la red de gas natural a más de 2700 viviendas en poco menos de 24 horas.

Desde la misma operadora reconocen también que mermaron los reclamos por falta de gas, con lo que se dio por entendido que el panorama crítico quedó superado y que si bien pueden quedar casos puntuales por responder, se da por concluido el operativo de emergencia derivado de la crisis que quedó expuesta este miércoles por la tarde, cuando comenzaron a llegar denuncias de vecinos de barrios que no tenían servicio.

El acuerdo al que se arribó este mediodía, una vez que se conocieron datos firmes de la recuperación del sistema de distribución, es que se devolvería la conexión y la posibilidad de expendio a mayoría de las estaciones de servicio de GNC.

Esa restitución será parcial ya que alcanzará solo a parte de las 46 bocas de venta que hay en la jurisdicción. En principio se habilitará a las que tienen un contrato denominado “firme”, que las mantiene al margen de corte general de servicio salvo situaciones excepcionales como la que se dio esta semana.

A la espera continuarán otras 15 que tienen un contrato denominado “interrumpible”. Es una condición que se fijó de antemano y que las expone a ser el primer eslabón de emergencia si hay que cuidar el recurso por alguna contingencia extrema. Les suele ocurrir hasta una o dos veces por año. Lo inusual, y que realza el alcance extremo de este caso que se vivió en Mar del Plata, es que también se obligue a cerrar la venta a las estaciones de servicio con contrato “firme”.

Afectados

La falta de GNC afectó en particular a dueños y choferes de taxis y remises, unidades del transporte público que en gran medida recurren a esta alternativa que se más económica y permite mejores condiciones de rentabilidad que los combustibles líquidos.

“Si esto no tiene solución pronta deberíamos pedir algún tipo de compensación porque estamos perdiendo dinero y la rentabilidad que tenemos en el servicio es cada vez menor, más aún si no podemos disponer de GNC”, aseguró Pablo Sánchez, titular de la Sociedad de Conductores de Taxis.

En horas de la tarde se advirtieron, por fin, las primeras estaciones de servicio que corrieron los conos que cerraban el paso y habilitaron el acceso de automóviles a la par de los surtidores. Eso generó colas y demoras porque hay menos bocas habilitadas (dos de cada tres) y todos los vehículos con tanques vacíos.

Tan o más preocupados estaban en el Parque Industrial General Savio, escenario donde están radicados los principales establecimientos productivos de la ciudad y donde este miércoles por la tarde se comunicó la restricción para acceso a gas. La medida implicaba llevar casi a cero el consumo destinado al funcionamiento de la maquinaria en distintos rubros, desde panificados hasta la elaboración de alfajores o de snacks, entre otros que tienen lugar allí, a unos 20 kilómetros al sur del casco céntrico.

“Cuando llegó la orden había producción en marcha y se perdió, al igual que lo que no se pudo elaborar el jueves, que también es recurso que no se recupera”, señaló un empresario del sector que solicitó reserva y se mostró preocupado porque hasta la mañana del viernes no tenían certezas si podrían volver a la actividad en el transcurso del día o deberían entrar directamente en una larga pausa hasta después del fin de semana.

Finalmente se confirmó que después de este mediodía se habilitó gas a las empresas que, al igual que ocurre con las estaciones de servicio, tienen contrato “firme” y desde esa condición nunca habían entrada en los cortes de suministro derivados de situaciones de emergencia del recurso. El resto de los establecimientos industriales, parte del listado de “interrumpibles”, recién se reencontraría con el servicio entre mañana y el lunes.