Trasladan a Bastián a un centro médico privado del conurbano a cuatro semanas del trágico choque en La Frontera

MAR DEL PLATA.— Monitoreado por médico y enfermero y acompañado de su mamá, una excepción que habla de un cuadro algo más alejado de las urgencias de semanas previas, Bastián Jerez emprendió el traslado en vuelo sanitario desde esta ciudad al Aeródromo de La Matanza, desde donde por tierra y en aunidad móvil de terapia intensiva continuará recorrido al Hospital Italiano de San Justo, donde completará el tratamiento clínico y de rehabilitación por las gravísimas lesiones que sufrió en un siniestro ocurrido en un sector de dunas al norte de Pinamar.

“Gracias, gracias por todo”, repitió Macarena Collantes al retirarse con su hijo en la , flanqueada por casi una veintena de móviles policiales, entre camionetas y motos, que les abrieron camino por calles de la ciudad en la partida desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), donde estuvo internado más de tres semanas, y lo llevó hasta el Aeropuerto Ástor Piazzolla, de esta ciudad.

El paciente de 8 años, que hoy cumple cuatro semanas de internación, había presentado durante estos últimos días un cuadro clínico estable que convenció a los profesionales que lo asisten para concretar este operativo, también acordado con su familia que pretendía estar más cerca de su domicilio, en el distrito de Moreno.

A Macarena Collantes, la mamá, se le permitió ser parte del vuelo. Salió del hospital con un peluche de Stich. A Bastián se lo vio sobre la camilla, despierto, con vendajes en su cabeza. El papá, Maximiliano Jerez, los despidió con un sentido abrazo antes de que suban a la ambulancia. Él viajará por tierra y se reencontrará con ellos esta tarde, ya cuando Bastián esté en su nuevo lugar de internación.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

Para media mañana se programó esta partida desde el establecimiento sanitario al que ingresó en la tarde del 15 de enero, derivado desde el Hospital Municipal de Pinamar, donde había recibido los primeros cuidados, incluso con un pronóstico que hacía temer por su vida dada la gravedad de las lesiones con las que llegó a esa sala de guardia.

“Que estemos dependiendo del buen tiempo y no ya de la salud de Bastián, y eso es muy bueno”, dijo a LA NACION el abogado Fernando Burlando, que asiste a Collantes en la causa judicial que investiga el siniestro vial que le provocó al menor las lesiones graves en órganos abdominales, vértebras cervicales y base de cráneo, con múltiples fracturas. Estas consecuencias lo obligaron a afrontar siete cirugías en menos de un mes.

A diferencia de aquel traslado, que se hizo con un helicóptero, en esta oportunidad se optó por un avión sanitario vinculado al Servicio Integral de Emergencias Médicas (SIES) del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, desde donde se coordinó todo el operativo. El destino del vuelo es el Aeródromo de La Matanza, desde donde se completará el traslado por tierra, en otra ambulancia, hasta el Hospital Italiano de San Justo.

Las imágenes que muestran cómo quedó el UTV donde viajaba Bastián

⁠Un médico y un enfermero están encargados de monitorear con equipamiento y tecnología a bordo el cuadro de salud y eventuales alteraciones. Para el transporte terrestre, previo y posterior al vuelo, se utilizan unidades móviles de terapia intensiva, también de la flota del Ministerio del Salud bonaerense. Este es el 18° operativo de traslado por aire que emprende el SIES en lo que va del año. La unidad utilizada es un Cesna Gran Caravan.

El nuevo destino está incluido dentro de la cobertura de obra social del grupo familiar de Bastián y, según coincidieron tanto los padres como los médicos del Hiemi, garantiza una calidad de prestaciones, tecnología y profesionales que aseguraría una continuidad de tratamiento de recuperación del paciente similar al que viene recibiendo en el establecimiento marplatense, único de alta complejidad en esta región de la provincia.

La decisión se había anticipado antes del fin de semana y sujeta al ajuste de todo el operativo. En la tarde del domingo se confirmó que se programó todo el despliegue para este lunes, a media mañana, y solo condicionado por cuestiones climáticas que garanticen la posibilidad de un vuelo seguro para el avión sanitario y sus pasajeros. Aquel traslado desde Pinamar comenzó bajo intensa lluvia. Aquí, con precipitaciones también a punto de asomar.

La última intervención quirúrgica a Bastián fue hace una semana, en ese caso para el reemplazo de una válvula de derivación externa por otra de derivación ventrículo-pleural para favorecer el drenaje de líquido céfalorraquídeo.

El despliegue policial frente al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Mauro V. Rizzi

Bastián había llegado a Pinamar de vacaciones con su padre y sufrió el accidente cuando salieron a hacer un paseo en un vehículo tipo UTV que conducía Naomi Quiroz, de 24 años. Con ellos iban otros dos menores de 7 y 9 años.

El único que no llevaba cinturón de seguridad era Bastián, según se pudo reconstruir en la causa judicial. Iba sentado sobre las piernas de su padre. Sufrió las lesiones tras el choque del vehículo contra una camioneta VW Amarok. Fue de frente y cuando ambos ascendían por laderas opuestas de una duna en La Frontera, un sector de playas vírgenes al norte de Pinamar.

Dos médicos pediatras que estaban por allí se acercaron y brindaron primeros auxilios a Bastián. Se lo trasladó en una camioneta hasta el acceso a La Frontera, donde en ambulancia lo llevaron al Hospital Municipal de Pinamar. Los otros dos menores que viajaban en el UTV también sufrieron lesiones importantes. En ese caso se los derivó de manera directa al Hiemi, en Mar del Plata. Allí se recuperaron y recibieron el alta casi una semana después.

La causa judicial que conduce el fiscal Sergio García tiene como imputados, bajo cargos de lesiones culposas agravadas, a Quiroz y a Manuel Molinari, que estaba al volante de la camioneta VW Amarok.´Ambos dieron positivo en los tests de alcoholemia a los que fueron sometidos. También, bajo mismos cargos, se imputó a Maximiliano Jerez. Ninguno de ellos fue citado a declarar hasta el momento.

El avance de la investigación se consolidó con testimonios de testigos y también los peritajes. El mecánico ya se completó con una revisión de los vehículos involucrados, ambos secuestrados en Pinamar. Y el siguiente fue el toxicológico, sobre muestras de sangre que se tomaron a los tres acusados. Quiroz presentó 0,41 gramos de alcohol por litro de Sangre. El examen a Molinari dio 0,24. El de Jerez fue negativo.