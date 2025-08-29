El Tren Mitre no funcionará por tres días: cuándo y qué ramales estarán interrumpidos

El tren Mitre estará interrumpido por tres días, del sábado 30 de agosto al lunes 1° de septiembre. Principalmente, estarán afectados dos de sus ramales: J. L. Suárez y Bmé. Mitre. Ninguno de los dos ofrecerán sus servicios por esas jornadas.

Así lo confirmó Trenes Argentinos a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. “Del sábado 30/8 al lunes 1/9 inclusive, los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre estarán interrumpidos por obras de renovación del puente ferroviario sobre Av. Figueroa Alcorta y por trabajos de ampliación del paso bajo nivel Av. Del Fomentista, a cargo del GCBA”, señaló en su cuenta de X. Por lo tanto, recién el próximo martes se reanudará su circulación. Desde la empresa que opera el sistema ferroviario en nuestro país aseguró que se está trabajando para “mejorar la seguridad operacional”.

El anuncio oficial de la interrupción de los ramales Suárez y Mitre del tren Mitre por tres días Trenes Argentinos

En tanto, se confirmó que el ramal Tigre circulará con su cronograma habitual. Vale recordar que este viene con varios períodos prolongados de interrupción por obras de renovación de las vías. En agosto estuvo sin funcionar por nueve días, mientras que el Suárez y Mitre tenían circulación limitada sin entrar o salir de Retiro.

Estos arreglos se lleva a cabo en el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno y ejecutados por Trenes Argentinos Infraestructura. Es así que se están arreglando y cambiando en el tren Mitre para mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios. Contempla la ejecución de 226 obras que incluyen renovación de vías, señalamiento, compra de material rodante y repuestos, mejoras en infraestructura y obras eléctricas, además de incorporación de nueva tecnología y capacitación del personal. Se destinaron fondos por $1,3 billones para estas intervenciones prioritarias, que también incluyen la compra y reparación de material rodante y la rehabilitación de infraestructura crítica como puentes y sistemas de señalización.

Los recorridos del tren Mitre que estarán interrumpidos por tres días X

Para los ramales Suárez y Mitre, el plan implica obras de renovación ferroviaria que afectan la operación del servicio. Estas obras incluyen la renovación de vías, trabajos en pasos a nivel, señalamiento y zanjeo para fibra óptica con el fin de garantizar la seguridad y mejorar la eficiencia operativa.

Alternativas de viaje al ramal Suárez y Mitre

Para los usuarios que se verán afectados por estas medidas, Trenes Argentinos ofreció un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: Líneas 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

Algunas de las alternativas para viajar en los días que no funcionarán el ramal Suárez y Mitre Archivo

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: Líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: Líneas C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.