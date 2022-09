Tucumán, en vilo: estudian dos nuevos casos y se mantiene el enigma sobre el origen del brote infeccioso

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– Mientras se aguardan los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires para determinar la etiología del brote epidémico de neumonía bilateral que ya causó dos muertes y mantiene en vilo a los tucumanos, las autoridades sanitarias de esta provincia confirmaron hoy que estudian dos nuevos casos sospechosos. Se trata de dos empleados del sanatorio Luz Médica de esta ciudad, donde se registró la cadena de contagios que causó la muerte de dos profesionales de la salud y alcanzó a otros tres trabajadores de la institución así como a una paciente.

“Estamos estudiando a otras personas que también tienen vinculación con el sanatorio y que desarrollaron algunos síntomas, pero todavía no lo tenemos confirmado como dentro de la misma esfera clínica”, explicó en conferencia de prensa el viceministro de Salud provincial, Miguel Ferre Contreras.

El funcionario precisó que los nuevos casos sospechosos ya fueron diagnosticados con neumonía, aunque no cursan cuadros graves. “Estamos estudiando y todavía no tenemos claro si se trata del mismo cuadro clínico. Para la cantidad de personal que tiene el sanatorio, pueden enfermarse de otras cosas. Estamos atentos, pero no hemos confirmado estos dos casos, en el transcurso del día esperamos tener los resultados”, aclaró.

Dos profesionales del sanatorio Luz Médica de Tucumán fallecieron por la neumonía bilateral de origen desconocido Fernando Font - LA NACION

Ferre Contreras explicó que estas dos personas comenzaron con los síntomas entre el 18 y el 22 de agosto, es decir en paralelo con los otros seis pacientes, dos de los cuales fallecieron y tres siguen hospitalizados con asistencia mecánica respiratoria; el sexto evoluciona favorablemente en su domicilio. “Estas personas iniciaron sus síntomas hace más de una semana, dentro de la misma evolución temporal que el resto de los pacientes, por lo que tampoco sería una cuestión de contagio secundario”, afirmó.

El funcionario aseguró que está descartada la posibilidad de que esta enfermedad todavía no identificada se contagie de persona a persona. “La situación clínica ya lleva más de una semana y no aparecieron casos secundarios, por lo que podemos decir que no estamos frente a un virus que se transmita de persona a persona. En principio, es algo que no está circulando en la comunidad”, argumentó.

Ferre Contreras insistió en que, por las características del brote, que fue focalizado, la situación sanitaria en Tucumán está controlada.

“El nexo en común entre los contagiados es el ambiente y no pudimos comprobar que entre esas personas haya habido un contagio directo entre ellas. Lo segundo es que tenemos bajo vigilancia y seguimiento a todos los contactos estrechos de estas seis personas, a sus familiares directos, y ninguno de ellos manifestó síntomas compatibles”, apuntó.

Podría tratarse de Legionella

Si bien todavía aguardan los resultados de las muestras remitidas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos Malbrán” para confirmar la etiología del brote de neumonía lateral que ya causó dos muertes, las autoridades sanitarias locales sospechan que la responsable podría ser la bacteria Legionella. La legionelosis, conocida como “la enfermedad del legionario”, se caracteriza por generar una neumonía con fiebre alta. La misma bacteria también puede ocasionar un cuadro clínico de síndrome febril agudo, afección a la que se denomina “fiebre de Pontiac”.

Todavía se aguardan los resultados de las muestras remitidas a la Anlis-Malbrán por el sanatorio Luz Médica, de San Miguel de Tucumán Fernando Font - LA NACION

El desarrollo de la Legionella puede ir desde una tos leve hasta una neumonía de carácter grave que cause la muerte, provocada por una progresiva falta de aire en los pulmones, conmoción e insuficiencia multiorgánica.

“La comunidad infectológica plantea que tenemos que pensar en Legionella. Es una bacteria de difícil cultivo y cuesta identificarla. Es el estudio del que estamos pendientes para ver si estamos ante ese cuadro o no”, admitió el viceministro Ferre Contreras. Explicó que la Legionella “está presente en el agua y en los suelos (cuando están contaminados) y llega a las personas a través de gotas de vapor de agua que ingresan por las vías respiratorias”. El funcionario informó que se tomaron muestras de los tanques de agua del sanatorio Luz Médica, que están siendo sometidas a estudios microbiológicos.

“Estamos pendientes de los resultados de ese estudio”, acotó.

Ayer, fuentes del ministerio habían informado que también se inspeccionaba el ducto del aire acondicionado para confirmar o descartar la presencia de gérmenes que pudieran ser los causantes de las infecciones.

Por otro lado, Ferre Contreras recordó que se dispuso un aislamiento preventivo por siete días del centro médico privado donde se desató el brote, tras lo cual se realizará una evaluación epidemiológica.