“Un poco zurdo” y antilibertario: la historia de Federico Nacarado, el constructor que ganó el sorteo de Javier Milei

Federico Nacarado es la persona que ganó los $205.000 pertenecientes al sueldo del diputado nacional Javier Milei, quien hizo campaña en las elecciones legislativas de octubre diciendo que iba a rifar su dieta como legislador cuando fuera electo.

El líder del partido La Libertad Avanza realizó el sorteó en Playa Grande, Mar del Plata, frente a miles de personas, y el ganador entre más de un millón de inscriptos fue Nacarado, quien se ubica políticamente en las antípodas ideológicas del economista libertario.

“Está bueno lo que hizo Milei, por más que sea marketing, es un gesto noble, promedió algo y lo cumplió”, dice Nacarado en diálogo con LA NACIÓN. “Con la plata voy a pagar deudas, este año que pasó compré algunas herramientas que todavía estoy pagando”, agrega.

Federico cuenta que usa esas herramientas para trabajar en la construcción, en la modalidad en seco o steel framing. Se largó por cuenta propia cuando perdió su trabajo como mozo, al principio de la pandemia, un oficio que lo acompañó por dos largas décadas: “Fui mozo en confiterías, grandes restaurantes y pizzerías”.

Federico Nacarado, el ganador del sorteo del sueldo de Javier Milei

Nacido en 1981 y criado en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires (actualmente vive en Almagro), Federico tiene dos hijos adolescentes de su primer matrimonio, y está en pareja con su segunda compañera, quien fue la que le insistió para que se anotara al sorteo. “Me anoté por ella, yo nunca había ganado nada, los juegos de azar no son lo mío”, le cuenta a este diario.

Sobre su presente laboral y su lineamiento político que define cercano al kirchnerismo, aunque “más bien zurdo”, Federico prefiere remontarse al 2001, cuando salió al mercado de trabajo antes de cumplir los veinte años, y todo lo que encontraba era desolador. “Vendía líneas de teléfono, no te pagaban, eran empresas fantasmas”, recuerda y cuenta que “todo cambió cuando vino Néstor Kirchner”.

“Trabajar en esa época era imposible y de repente todo cambió, los cambios con Néstor fueron rotundos e inmediatos, lo viví personalmente en el trabajo. Compraba el diario, veía los clasificados y podía elegir entre cinco restaurantes distintos para trabajar”, recuerda.

Federico Nacarado, ganador del premio de Milei, dijo que utilizaría parte del dinero para pagar deudas Federico Nacarado/ Facebook

Fue en esos tiempos en que empezó a perfeccionarse en el oficio de mozo, que tuvo que abandonar en abril de 2020, con la pandemia de coronavirus: “Era mozo en una pizzería de Almagro, fue lo último que hice en gastronomía”.

—Te definís como “un poco zurdo”, ¿no te pega fuerte que Milei use esa palabra como un insulto?

—No me pega para nada. Cuando cursaba el colegio secundario, en historia argentina, que me resultó muy interesante, vimos las cosas que el liberalismo hizo en el país, no estuvieron buenas, yo lo viví personalmente. No me afecta para nada que me digan zurdo o populista.

—Y a tus hijos adolescentes, ¿les gusta Milei?

—Nooo, mi hija es zurda como yo, o un poco más. Y al varón no le interesa la política, solo se dedica a estudiar, está cursando maestro mayor de obras en Arquitectura.

Si bien Federico se ubica del lado del oficialismo actual, admite que el Gobierno “no está haciendo las cosas que uno pensó que podía hacer”.

¿Si este premio le cambió la vida?: “No, me sube las pilas, nunca gané nada, es todo una novedad, el juego nunca fue lo mío”.

—¿Y ahora votarías a Milei?

—No. Todo bien con Milei, le agradecí el gesto, está muy bueno, me viene bastante bien y ojalá que lo siga ganando mucha gente laburante como yo, que seguramente lo va a necesitar.

Federico cuenta que si bien tiene trabajo con la construcción steel framing porque “es más rápido, económico, ecológico y limpio”, la situación no la tiene nada fácil. “Me hubiera gustado tener estudios universitarios, pero no me dieron los tiempos y cuando era adolescente lamentablemente no pude. Igual hice muchos cursos que me sirvieron un montón para trabajar”, remarca.

Ahora tiene su propio emprendimiento, Nacarado Construcciones: “Hago ampliaciones, construcciones en terrazas, lo que sea necesario construir. Puedo arrancar una obra de cero hasta el final”, dice.

¿Y el presente? “Digamos que estamos sobreviviendo. Estoy con mi proyecto, nunca mis expectativas fueron grandiosas en lo inmediato, pero está funcionando. Y tengo la ayuda de mi mujer que me banca en lo emocional que es lo más importante”.