Uber: "Con el 25% de comisión, solo me sirve manejar cuando sube la tarifa"

6 de agosto de 2019

"Me llegó el mail de Uber en donde me decían que debía 10.000 pesos. Igual, me condonan el 90% de la deuda, así que, no es mucho. Sinceramente me parece lógico que uno tenga que pagar un porcentaje para trabajar con la plataforma. Pero bueno, ahora que nos cobran el 25% de comisión, solo me sirve manejar cuando sube la tarifa, es decir, cuando hay tarifa dinámica", dice Carol Neumeyer, de 54 años, que dos o tres veces por semana trabaja haciendo viajes con la aplicación.

La empresa Uber anunció que empezará a cobrar las comisiones que, hasta el momento, nunca les habían cobrado a los conductores. Se trata del 25% sobre el total del viaje, una quita que, para muchos, convierte a la actividad en un mal negocio.

Uber empezó a operar en la Argentina en 2016 y, hasta julio de este año, no había cobrado comisiones por los viajes. La mayoría de los choferes especulaba que recién cuando el servicio operara con autorización del gobierno, empezaría a cobrar comisiones y que ocurriría como en Brasil, donde se hizo borrón y cuenta nueva con la deuda histórica. Pero no fue así.

Las limitaciones que le impusieron distintos fallos a la empresa, impiden que los pasajeros abonen el viaje con tarjetas de crédito, por lo que el servicio se le paga al chofer en efectivo. Así, el servicio resultaba hasta ahora más económico que otras plataformas virtuales que operan con el aval legal de la autoridad de transporte. Un viaje de 5 kilómetros en Uber cuesta unos 100 pesos: de ese monto, 75% le corresponde al chofer y el resto a la plataforma. Hasta ahora, la empresa no les reclamó a los choferes, desde el inicio de las operaciones en el país el pago de sus comisiones, pero ahora les reclama toda la deuda acumulada.

"Hace 17 meses que trabajo de Uber. Hice más de 1400 viajes y tengo muy alta calificación. El otro día me llegó un mail que decía que debía 20.000 pesos y me condonaban el 80 o 90 por ciento. Me parece que hay que agradecer todo lo que nos perdonaron de la deuda porque la realidad es que la plata es de ellos. Las reglas de juego son estas. Si vos pactas, Uber te da los clientes. Yo estoy contento, voy a seguir laburando, pero te reconozco que el 25% de comisión es un poco alto. Fuera de los horarios de tarifa dinámica, el Uber no rinde mucho. Pensá que tenes un montón de gastos", dice otro chofer que prefirió no dar su nombre.

"La situación para los choferes es muy desfavorable. Yo arranqué hace dos semanas y laburé solo cuatro días. En mi breve experiencia ya sufrí un hecho de inseguridad. Ya no me interesa más. Si vos calculas la nafta, patente, seguro, la depreciación del auto, más la comisión de Uber, la verdad que no me rinde. Además, como choferes, estamos muy expuestos, no tenemos ningún dato de los pasajeros que se suben", dice Mauricio Surmari, de 57 años. Él se dedica a hacer instalaciones con luminarias LED pero hace meses que tiene varios proyectos que no avanzan.

Según explicaron distintos choferes consultados por LA NACION, hay conductores que tienen una deuda de unos 100.000 pesos o mayor y que tendrían que pagar unos 15.000 pesos para poder seguir trabajando.

Desde Uber indicaron que el objetivo principal es que los conductores sigan eligiendo a la aplicación como una salida laboral. "Si sos conductor a partir del 2 de julio, ya pagas esa comisión de entrada, y para los conductores más antiguos se hace una evaluación y se les condonará gran parte de la deuda para que esto no sea una carga. La tarifa de Uber la aumentamos, en promedio, un 22% por la situación económica pero también tuvimos en cuenta la cuestión de las comisiones".

Los mails que recibieron los choferes dicen lo siguiente: "En julio 2019 comenzamos a cobrar la comisión por el servicio de intermediación por el uso de la aplicación, primero a los nuevos socios conductores y a quienes están en proceso de inscripción. Ahora te escribimos a vos porque contás con una deuda histórica correspondiente a comisiones por intermediación previas al 1 de julio de 2019, y queremos que no sea una carga para vos. Nuestra prioridad es tu futuro en la plataforma y que tus ganancias semanales no se vean afectadas. Evaluamos tu situación teniendo en cuenta puntuación, tiempo usando la app y cantidad de viajes realizados. Por única vez, podés recibir un descuento promocional del 90% (o el 80%, según el caso) en tu deuda acumulada hasta el 1 de julio de 2019, si realizás el primer pago de la comisión por intermediación antes del martes 20 de agosto de 2019. Pasada esa fecha, el descuento se reducirá 10% cada dos semanas. Así, si realizás el primer pago entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre de 2019, podrás tener un descuento del 80% de tu deuda. Y si realizás el pago entre el 4 y 17 de septiembre, el descuento será del 70%. Estate atento a las notificaciones en tu casilla de correo y en la aplicación", dice.

"Para Uber, es prioridad que los socios conductores encuentren en la aplicación una oportunidad para generar ganancias extras. Uber es legal en la Argentina, así lo determinó la Justicia en todas las instancias", agrega el comunicado de la empresa.