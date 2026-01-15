Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular

Un adolescente de 16 años permanece internado en la ciudad de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de su teléfono celular, que derivó rápidamente en un incendio. Al momento del incidente, el joven se encontraba cargando el dispositivo en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Juniors.

Según informó Cadena 3, el hecho ocurrió el pasado 2 de enero, cuando el joven de 16 años, identificado como Benjamín, se encontraba limpiando el patio de su casa. De acuerdo con el relato de su madre, el adolescente enchufó el teléfono y lo apoyó sobre una mesa de trabajo cuando, por motivos que aún se investigan, el dispositivo explotó. Entonces, una chispa alcanzó un bidón de thinner que estaba en el lugar y provocó la rápida propagación del fuego.

“El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego”, reveló Eugenia, la madre de la víctima, en diálogo con el medio local. Tras ello, la mujer explicó que su hijo decidió atravesar las llamas para pedir auxilio. “Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar”, detalló luego.

A raíz del terrible incidente el joven debió ser trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde inicialmente la evaluación de los médicos arrojó que tenía quemaduras en el 40% de su cuerpo, sin embargo, después de ser intervenido quirúrgicamente, el diagnóstico ascendió a un 60% de lesiones.

“El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, reveló su madre a Cadena 3.

El adolescente luego fue derivado al Hospital de Córdoba, donde actualmente permanece internado. “Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”, aclaró Eugenia sobre el estado actual de salud de su hijo. Si bien se informó que se encuentra fuera de peligro, recién podría ser dado de alta dentro de unos cuatro meses aproximadamente.

“Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que le pasó”, concluyó la madre, en relación con el accidente. La mujer explicó además que el dispositivo en cuestión era un celular gamer que el joven había adquirido hace siete meses.

Este tipo de dispositivos permiten por medio de funciones avanzadas, como un software específico o una batería de carga rápida, entre otros, un mayor desempeño de los distintos juegos.

Consejos para prevenir accidentes con los celulares

Utilizar cargadores oficiales y supervisar la temperatura del equipo son algunas de las recomendaciones para evitar accidentes con los celulares

Las baterías de litio en mal estado se hinchan por la acumulación de gases. Esto provoca que el smartphone deforme el diseño del equipo y la pantalla.

En estos casos, bajo ningún motivo hay que volver a cargar un teléfono con una batería hinchada.

Si el smartphone está muy caliente durante el proceso de carga, conviene desconectar el equipo para que se enfríe. Tampoco es buena idea utilizar el teléfono mientras esté enchufado, ya que contribuyen a elevar la temperatura general del equipo.

También hay que revisar si se está utilizando el cargador oficial.

Muchos de estos consejos también sirven para extender la vida útil de las baterías, como se recomienda en esta nota, que recomienda un uso con una carga intermedia entre el 20 y el 80 por ciento, además de evitar los ambientes húmedos y calurosos para la recarga.