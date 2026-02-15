Un auto embistió a un carpincho que cruzaba la ruta y un vecino que se acercó a ayudar murió atropellado por otro vehículo

MAR DEL PLATA.– Un carpincho que cruzaba de noche la ruta provincial 88, a la altura de la vecina localidad de Mechongué, originó un accidente de tránsito múltiple que derivó en la muerte de un hombre que se había acercado para asistir a la primera víctima del siniestro.

El fallecido tenía 38 años, se desempeñaba en un campo de las inmediaciones y resultó arrollado por un segundo vehículo cuyo conductor optó por desviarse hacia la banquina cuando vio el automóvil chocado sobre la cinta asfáltica, según confiaron fuentes policiales.

Ocurrió anoche en el kilómetro 65 de la ruta 88, a mitad de camino entre Mar del Plata y Necochea. Si bien se requirió pronta presencia policial y un equipo de emergencias médicas, se constató allí mismo el deceso de quien era residente de Mechongué.

La reconstrucción de lo ocurrido da cuenta de que el conductor de un Fiat Palio embistió y mató al carpincho cuando se lo cruzó sobre la mano que lleva a Mar del Plata. Todo transcurrió en condiciones de oscuridad casi absoluta.

Quiso ayudar al conductor del Palio y en esas circunstancias fue atropellado por un Fiat Uno Fotografía Necochea Digital

Hasta allí llegó quien, según fuentes policiales, se desempeñaba como puestero en un establecimiento rural de la zona. Quiso ayudar al conductor del Palio y en esas circunstancias fue atropellado por un Fiat Uno, conducido por otro hombre cuya identidad tampoco trascendió.

Otros automovilistas se detuvieron en el lugar para ayudar a las víctimas y, al mismo tiempo, colaborar en un ordenamiento del tránsito para que se circulara a baja velocidad y no se provocaran nuevos accidentes.

Ambos conductores involucrados también fueron atendidos allí por personal médico que pudo constatar que no presentaban heridas de gravedad. Se los convocó a acercarse a la sede policial de jurisdicción para dar su versión de los hechos y ponerse a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía de Delitos Culposos de turno.

En tanto, los vehículos involucrados fueron retirados por la empresa local Trave.

La Policía trabajó activamente en los peritajes para determinar las responsabilidades de los conductores y las condiciones de visibilidad al momento del hecho. La investigación busca esclarecer cómo se produjo la pérdida de control del último vehículo que derivó en la muerte del joven, en un tramo de la ruta conocido por la frecuente aparición de fauna silvestre sobre el asfalto.

El lamentable episodio reavivó a la vez el debate sobre los peligros de detenerse en las banquinas de rutas provinciales y la necesidad de extremar las precauciones ante la presencia de animales en el corredor atlántico. La comunidad de Mechongué y los allegados a la víctima expresaron su dolor en redes sociales, destacando el gesto de solidaridad que, trágicamente, terminó costándole la vida a un vecino muy querido