Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas y la familia realiza una colecta para su tratamiento

Un instructor argentino de buceo sufrió un accidente mientras realizaba una capacitación en el archipiélago caribeño de Bahamas. Se trata de Juan Cruz Zanaboni (36), quien se desvaneció mientras entrenaba apnea, una práctica que consiste en contener la respiración voluntariamente mientras se desciende bajo el agua.

Según detalló su pareja, Cecilia Bacella, en Instagram, el incidente ocurrió el sábado pasado. Juan Cruz, por razones que todavía son materia de investigación, fue hallado inconsciente y con los pulsaciones bajas, por lo que se le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras la maniobra, se lo trasladó de urgencia a un hospital de Freeport, donde permanece intubado, con los pulmones llenos de agua y en estado crítico.

Juan Cruz Zanaboni (36) se desvaneció mientras entrenaba apnea en Bahamas Instagram

Debido a que el hospital en el que se encuentra no cuenta con los recursos para su atención, la familia del buzo nacido en Temperley y formado en Puerto Madryn, Chubut, abrió una colecta solidaria para salvarle la vida.

Desde su círculo íntimo señalaron que, para garantizar su recuperación, es imprescindible conectarlo a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Se trata de una máquina de soporte vital que realiza la función del corazón y los pulmones de forma temporal en pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar.

Los familiares buscan fondos para trasladarlo cuanto antes en avión sanitario a un centro especializado de Miami, donde podrá recibir el tratamiento que necesita y, una vez estabilizado, regresar a la Argentina.

El costo total del operativo —que incluye el traslado sanitario especializado, la internación y los tratamientos— fue estimado por el entorno del argentino de 36 años en US$300.000 o más de 400 millones de pesos.

“No podemos hacerlo solos. Por favor, ayudanos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan. Sabemos que lo vamos a lograr”, cierra el posteo de la pareja del buzo.

Datos para colaborar

Cuenta en pesos:

ALIAS: Ximenita1981

CBU: 0170199540000031687847

TITULAR: María Ximena Zanaboni

BANCO FRANCÉS

Cuenta en dólares:

ALIAS: GOLFO.FABULA.REVES

CBU: 0070090031004007869729

TITULAR: Juliet Zanaboni

BANCO GALICIA

Billetera virtual en dólares:

Nombre del beneficiario: Juan Cruz Zanaboni

Banco: Lead Bank

Número de cuenta: 219795569917

Número de ruta: 101019644

Tipo de cuenta: Corriente

Dirección del beneficiario: Oliden 463, Lomas de Zamora, Buenos Aires, B1832, Argentina

Dirección del banco: 1801 Main St., Kansas City, Missouri 64108, Estados Unidos

Billetera virtual en euros:

Beneficiaria: Cecilia Lujan Bacella

IBAN: LT80 3250 0515 2207 8928

Código BIC/SWIFT: REVOLT21

Nombre y dirección del banco: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilna, Lituania