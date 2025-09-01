Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas y la familia realiza una colecta para su tratamiento
Se trata de Juan Cruz Zanaboni (36), quien se desvaneció mientras entrenaba apnea; el hombre oriundo de Temperley está internado en un hospital local y su estado es crítico
- 3 minutos de lectura'
Un instructor argentino de buceo sufrió un accidente mientras realizaba una capacitación en el archipiélago caribeño de Bahamas. Se trata de Juan Cruz Zanaboni (36), quien se desvaneció mientras entrenaba apnea, una práctica que consiste en contener la respiración voluntariamente mientras se desciende bajo el agua.
Según detalló su pareja, Cecilia Bacella, en Instagram, el incidente ocurrió el sábado pasado. Juan Cruz, por razones que todavía son materia de investigación, fue hallado inconsciente y con los pulsaciones bajas, por lo que se le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras la maniobra, se lo trasladó de urgencia a un hospital de Freeport, donde permanece intubado, con los pulmones llenos de agua y en estado crítico.
Debido a que el hospital en el que se encuentra no cuenta con los recursos para su atención, la familia del buzo nacido en Temperley y formado en Puerto Madryn, Chubut, abrió una colecta solidaria para salvarle la vida.
Desde su círculo íntimo señalaron que, para garantizar su recuperación, es imprescindible conectarlo a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Se trata de una máquina de soporte vital que realiza la función del corazón y los pulmones de forma temporal en pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar.
Los familiares buscan fondos para trasladarlo cuanto antes en avión sanitario a un centro especializado de Miami, donde podrá recibir el tratamiento que necesita y, una vez estabilizado, regresar a la Argentina.
El costo total del operativo —que incluye el traslado sanitario especializado, la internación y los tratamientos— fue estimado por el entorno del argentino de 36 años en US$300.000 o más de 400 millones de pesos.
“No podemos hacerlo solos. Por favor, ayudanos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan. Sabemos que lo vamos a lograr”, cierra el posteo de la pareja del buzo.
Datos para colaborar
Cuenta en pesos:
ALIAS: Ximenita1981
CBU: 0170199540000031687847
TITULAR: María Ximena Zanaboni
BANCO FRANCÉS
Cuenta en dólares:
ALIAS: GOLFO.FABULA.REVES
CBU: 0070090031004007869729
TITULAR: Juliet Zanaboni
BANCO GALICIA
Billetera virtual en dólares:
Nombre del beneficiario: Juan Cruz Zanaboni
Banco: Lead Bank
Número de cuenta: 219795569917
Número de ruta: 101019644
Tipo de cuenta: Corriente
Dirección del beneficiario: Oliden 463, Lomas de Zamora, Buenos Aires, B1832, Argentina
Dirección del banco: 1801 Main St., Kansas City, Missouri 64108, Estados Unidos
Billetera virtual en euros:
Beneficiaria: Cecilia Lujan Bacella
IBAN: LT80 3250 0515 2207 8928
Código BIC/SWIFT: REVOLT21
Nombre y dirección del banco: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilna, Lituania
