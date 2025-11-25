Un chofer que llevaba a niños de 12 años en un viaje de egresados dio positivo en un test de drogas

Un chofer que debía trasladar alumnos de 12 años a un viaje de egresados hacia la localidad bonaerense de Cariló dio positivo de marihuana y cocaína. Fue luego de que los padres de los alumnos presionaran para que se le practiquen los controles.

El micro había partido de Exaltación de la Cruz, pero tuvo paradas en Escobar y Munro para recoger a diferentes tandas de estudiantes. En Exaltación de la Cruz el vehículo salió demorado. Allí se verificó la documentación del vehículo y se le practicó al chofer un test de alcoholemia, que dio negativo.

Sin embargo, el conductor tuvo un segundo control en Munro, la segunda parada establecida antes de salir a la ruta. Allí, el chofer en cuestión fue sometido a un control de drogas a pedido de los padres de la escuela y dio positivo para cocaína o marihuana.

Chofer drogado

Después del escándalo, los estudiantes pudieron retomar su viaje con otro chofer, pero no sin polémica. Los padres reclaman una explicación y medidas. “[El conductor] le dijo a los de la policía que había consumido cocaína. Es una locura total, porque ya traía chicos menores”, afirmó una madre a LN+.

Escándalo

Los padres contaron que, en Munro, el chofer debió ser forzado a someterse al examen de drogas tras negarse reiteradas veces e incluso haberse atrincherado en el asiento del acompañante del micro.

“Cuando le hicieron el test de drogas se negó, se quedó en el lugar de acompañante encerrado en el micro. Nos comunicaron eso a nosotros y tuvimos que llamar a la policía”, añadió la madre.

“Eso fue una certeza de que algo raro había”, expresó Maximiano, uno de los padres acompañantes, ya en viaje desde Castelli. Junto a la madre de otro alumno, él solicitó, una semana atrás, la realización del test de drogas al conductor a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Maximiliano notó indicios raros esa misma mañana que le llamaron la atención.

“El micro debería haber llegado a la escuela a las 6 de la mañana, yo que fui el primero, estuve 5:15 y ya estaba la camioneta de los que iban a controlar a los choferes, pero el micro demoraba. Pasaron varias horas y no llegaba hasta que me escribe el coordinador y me pasa en tiempo real [la ubicación] y vimos que todavía le faltaba como una hora”.

Y siguió: “Cuando le contamos a la gente de la CNRT ellos dijeron que esto es algo habitual que hacen las empresas o los choferes para evitar los controles. Ellos no pueden esperarlos tres horas, se van a otra escuela y hacen otros controles”.

Después del escándalo, los padres solicitaron a la compañía de micros el envío de un reemplazo para ocupar el lugar del conductor detenido. Sin embargo, no contaba con las horas de descanso necesarias. Finalmente, los estudiantes pudieron retomar su viaje con otro chofer que finalmente superó el test.