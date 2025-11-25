El desgarrador relato del padre Paco Olveira, que viajaba en el micro accidentado en Ruta 2

El referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, Francisco “Paco” Olveira, logró salir ileso este martes al vuelco de un ómnibus en el partido de Mar Chiquita. El religioso se trasladaba junto a militantes hacia un evento oficial en la costa atlántica cuando la unidad perdió el control y terminó en una zanja. El incidente dejó un saldo de dos víctimas fatales y múltiples heridos.

Qué dijo el Padre Paco Olveira sobre el accidente en el que participó

El cura brindó una descripción precisa sobre el momento del impacto y las maniobras posteriores: explicó que el transporte circulaba con normalidad hasta el momento del despiste. “Veníamos perfectamente y en una curva se salió de la ruta y volcó en una zanja, que gracias a Dios estaba sin agua”, indicó en diálogo con Telefe.

La palabra del fiscal

La situación se tornó crítica minutos después del vuelco. El sacerdote posee conocimientos de enfermería y colaboró en la asistencia primaria de las víctimas. Su intervención incluyó la comprobación de signos vitales en los pasajeros atrapados. “Le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del micro. Esa mano estaba sin vida”, relató sobre una de las dos mujeres fallecidas.

El estado de la calzada no presentaba inconvenientes según su observación. El religioso destacó la ausencia de lluvia y el buen estado del asfalto en ese tramo de la Ruta 2. Los servicios de emergencia respondieron con celeridad. “En cinco minutos estaban las ambulancias y los bomberos”, puntualizó.

La comunicación con el gobernador y las condiciones del vehículo

El destino del contingente era un acto organizado por el gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata. El mandatario provincial se comunicó telefónicamente con Olveira tras enterarse del suceso. El sacerdote confirmó este contacto en una entrevista con LN+ desde el hospital de General Pirán. “Fue para preguntarme cómo estábamos. Me dijo que el micro tenía su Verificación Técnica Vehicular (VTV)”, detalló.

Dos muertos tras el vuelco de un micro en la ruta 2: el testimonio del fiscal

El religioso admitió la falta de uso de elementos de seguridad personal durante el trayecto. Reconoció que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que muchos pasajeros dormían al momento del siniestro. Sobre la contratación del servicio, aclaró que el Gobierno de la provincia gestionó el transporte de manera regular. “Veníamos en un colectivo en condiciones porque si no yo no me subo”, enfatizó.

El grupo de pasajeros estaba compuesto por habitantes de barrios populares y profesionales vinculados a la integración sociourbana. El objetivo del viaje era participar en un Encuentro de Hábitat Popular. Olveira lamentó la interrupción de estos programas a nivel nacional y valoró la continuidad de la gestión provincial en esa área.

Volco un micro en la Ruta 2, camino a Mar del Plata

El saldo del siniestro y la mecánica del accidente

El vuelco se produjo en las primeras horas de este martes. El vehículo perteneciente a la empresa Turismo New Bus partió del conurbano bonaerense y trasladaba a personas de Moreno, Morón y Ciudadela. El conductor perdió el dominio de la unidad por causas que aún se investigan.

El padre observó la escena tras salir del habitáculo. Según su percepción, el rodado falló al intentar tomar la curva. “Claramente, el colectivo no hizo la curva, no sé el motivo. Se ve que sigue derecho y cayó a la zanja”, describió.

Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de dos mujeres en el lugar del hecho. Los rescatistas trabajaron para liberar a las personas atrapadas dentro de la estructura volcada. El reporte inicial indica la existencia de al menos 15 heridos de gravedad, quienes fueron derivados a centros de salud cercanos para su atención inmediata.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.