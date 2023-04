Un conductor chocó a un camión detenido frente a un semáforo en pleno centro porteño y asegura que se quedó sin frenos

escuchar

Un siniestro vial de consideración tuvo lugar esta madrugada en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, donde un auto particular embistió a alta velocidad a un camión que se encontraba detenido frente a un semáforo en rojo. Luego del choque, el conductor del primer rodado aseguró que no logró detener el vehículo ya que se quedó sin frenos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente se produjo a las 5, mientras el chofer del camión esperaba correctamente a que el semáforo diera la luz verde para poder avanzar. Entonces, un auto modelo Fiat Punto que venía con onda verde lo chocó desde atrás.

A raíz del incidente, el vehículo particular sufrió daños considerables en toda la parte frontal, que quedó destrozada. Sin embargo, ni la persona que lo manejaba ni el hombre embestido sufrieron lesiones de gravedad.

Choque en Corrientes y Callao

Cuando en LN+ le consultaron al conductor del Punto si se había quedado dormido, este aseguró: “No, fueron los frenos. No frenó, no me lo esperaba”. Tras ello, relató: “Vengo en onda verde desde Avenida de Mayo. Cuando quiero frenar, el auto no frena. Entonces, meto el freno de mano, coleo y cuando suelto el freno de mano el auto se mete contra el camión, que por suerte tiene un guardabarros abajo. Entonces, le pego y me voy hacia adentro. Cuando le pego, me doy el cuello contra el volante. Hasta ese momento, el auto venía funcionando perfecto”.

Con relación al chofer del camión, el hombre afirmó que “no le pasó nada” y respecto de su estado de salud agregó: “Gracias a Dios estoy vivo, así que le doy gracias a Dios. Y gracias a Dios no venía nadie del otro lado”.

Cruzó en rojo y se incrustó dentro de un bar

En la misma esquina en la que se registró el siniestro vial de esta madrugada ocurrió en octubre de 2022 un choque todavía más impresionante. En esa oportunidad, un auto impactó contra una camioneta y quedó incrustado en el bar que allí se ubica. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas en centros de salud cercanos.

Callao y Corrientes: un auto chocó, quedó incrustado dentro de un bar y hay tres heridos

El incidente sucedió cuando el conductor del auto modelo Renault Clío, que circulaba por Corrientes, cruzó con el semáforo en rojo e impactó contra la camioneta Kia, a bordo de la cual viajaban dos operarios dedicados al pintado de cordones y ochavas.

A raíz del choque, ambos vehículos subieron a la vereda, donde, según indicaron fuentes policiales a LA NACION, fueron detenidos por una valla colocada a la altura de la esquina.

La camioneta, que fue embestida mientras circulaba por avenida Callao con la onda verde a su favor, hizo un trompo y quedó con la parte delantera orientada hacia la intersección. En tanto, el auto, que era conducido por un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), quedó incrustado contra la valla a la altura de la entrada del bar La Ópera.

Como consecuencia del siniestro, tanto el chofer de la camioneta y su acompañante como el conductor del auto sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por el SAME al Hospital Durand y al Ramos Mejía.

LA NACION