Un día en Las Cañitas

Las Cañitas es uno de esos rincones porteños donde la vida cotidiana se disfruta con calma y placer: calles arboladas que invitan a caminar, aroma de pan recién horneado, casas de pastas y de quesos y fiambres que tientan desde sus vidrieras, cafeterías de especialidad donde cada taza se convierte en ritual, restaurantes que combinan lo local con lo cosmopolita y hasta una óptica que invita a mirar el barrio con nuevos ojos. Te invitamos a un recorrido para descubrir sabores, detalles y beneficios que hacen de esta zona un destino ideal.

El día puede comenzar en Pandanés, la panadería artesanal nacida en 2017 de un proyecto danés-argentino que busca reivindicar el pan como alimento en sí mismo. Con masa madre fermentada durante más de 15 horas, sin conservantes ni aditivos, elaboran hogazas de campo, panes multicereales, focaccias y croissants que se disfrutan tanto solos como acompañados de un buen café. En su local de Las Cañitas, el aroma del horno recién encendido marca el pulso de la mañana.

Luego puede ser un buen momento para hacer las compras en Franco Parma, la fiambrería gourmet con sucursal en el barrio que se volvió referente por su cuidada selección de quesos y fiambres. En su local conviven salames y jamones curados de primera línea, quesos azules, de cabra y estacionados, así como productos de elaboración propia y cajas listas para armar la picada perfecta.

O tal vez lo que busques comprar sean pastas para la noche: L’Artisan es un espacio donde cada formato (relleno o sin relleno, fresco o congelado) es obra de autores: ofrecen variedades con rellenos únicos, masas de diseño y propuestas para llevar o calentar. Podés elegir entre raviolones, ñoquis, lasañas y otras delicias artesanales, todas elaboradas con ingredientes naturales y sin aditivos.

Para la hora del almuerzo, la parada ideal es Alamesa, en pleno corazón de Las Cañitas. Este restaurante combina una propuesta gastronómica casera y sabrosa con un proyecto social único: es atendido por jóvenes con capacidades diferentes que encuentran allí un espacio de inclusión y desarrollo. El menú cambia a diario y suele incluir platos como milanesas con guarnición, pastas frescas, carnes al horno y opciones vegetarianas, siempre con porciones abundantes y precios accesibles.

Más tarde puede ser momento de hacer una pasada por Óptica LOF, una empresa de larga trayectoria (¡data de 1977!) que ofrece asesoramiento personalizado, anteojos recetados y lentes de sol. Aquí podés detenerte a revisar tu visión, elegir monturas con estilo (clásicas o modernas), probar lentes de sol que se adapten al día y, de paso, renovar algún accesorio óptico que te acompañe más allá del paseo.

Y para cerrar el recorrido con algo distinto, ¿qué tal hacer una visita a Modo Pet Café? Este concept store combina una tienda de diseño para mascotas (con camitas, collares, accesorios y mantas, entre otros) con un café de especialidad. Con ese mix entre lo útil, lo estético y lo placentero, es el lugar ideal para despedir el día: mientras elegís algo lindo para tu compañero de cuatro patas, podés sentarte con un buen café y mirar cómo la tarde se despliega en el barrio.

