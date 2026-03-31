Un diluvio de media hora anegó calles y afectó viviendas y vehículos en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Un diluvio castigó a esta ciudad y a sus alrededores durante poco más de media hora. El agua saturó pluviales, anegó calles en varios puntos de la ciudad y provocó daños importantes en casas y vehículos.

En los sectores del sur de la costa, próximos al faro, y en las zonas más bajas, cercanas al puerto, se vivieron las situaciones más críticas.

Inundaciones en Mar del Plata

Los chaparrones, que comenzaron minutos después de las 15, habían sido anticipados por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la tarde y la noche, en tanto, el servicio estatal emitió una alerta naranja que abarca gran parte de la costa argentina.

La cortina de agua tomó pronto un ritmo intenso y sostenido que en muy pocos minutos cargó las calles de agua y se acumuló de cordón a cordón.

Inundaciones en Mar del Plata

El fenómeno meteorológico avanzó en sentido sur-norte y castigó primero a la vecina ciudad de Miramar. Allí los desagües se vieron sobrepasados y el agua se acumuló en el frente de costa, particularmente en la zona céntrica. Conocedores de experiencias anteriores, los propios vecinos movieron sus vehículos y los atravesaron para cerrar el tránsito y así evitar que el paso de automóviles genere olas que lleven agua al interior de sus locales y viviendas

En Mar del Plata se vivió algo parecido, especialmente en el acceso sur, entre el balneario Waikiki y el faro, donde también se inundaron calles y los vehículos debieron cambiar de camino para evitar quedar con más de la mitad de la carrocería bajo el agua.

El período de lluvia con mayor intensidad coincidió con el desarrollo del partido que disputaron Aldosivi y Argentinos Juniors. A pesar de los fuertes chaparrones, no se detuvo el juego ni tampoco se retiró el público, que siguió el partido desde las tribunas, convertidas en cascadas por el agua que caía desde los niveles superiores.

La situación más delicada se vivió en la zona conocida como “La Olla”, al este de la Avenida Edison y a unas 15 cuadras del puerto. Es un barrio que está por debajo del nivel promedio y recibe todo el agua que corre por allí. En pocos minutos, el agua inundó calles, viviendas y algunos locales comerciales de la zona.

Inundaciones en Mar del Plata

Otro tanto más al sur, en el recorrido de la Diagonal Gascón, que también quedó anegada, quedaron varados varios vehículos. El agua llegó a ingresar a las cabinas y obstruyó el funcionamiento de los motores.

Cerca del centro también se generaron canales, con agua de vereda a vereda. Si bien allá la situación no fue grave ni hubo riesgo para viviendas, algunos vecinos jóvenes parecían hasta disfrutar el fenómeno: salieron a la calle con kayaks, no por necesidad sino en sentido lúdico. Otros jugaron con tablas de surf y hasta tablas de barrenar de telgopor.

Inundaciones en Mar del Plata

Autoridades de Defensa Civil del municipio confirmaron a LA NACION que tienen registro de situaciones de acumulación de agua en zona sur.

Este período de mal tiempo, según el pronóstico del SMN, podría extenderse hasta la última hora de la noche, aunque no hay certezas de que vaya a haber nuevos chubascos como este, que en muy poco tiempo complicó la situación en varios barrios.

En caso de que se dieran esas lluvias, las últimas de la semana. Todo indica que a partir de este miércoles se verá una mejora general del clima, con temperaturas en ascenso justo en vísperas del inicio de Semana Santa. Así hasta el sábado, cuando se espera que el frío empiece a hacerse notar.