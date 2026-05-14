Un conductor se descompensó, perdió el control y chocó contra un auto estacionado

Un automovilista protagonizó un choque luego de descompensarse al volante y perder el control del vehículo en una transitada zona comercial de Mar del Plata. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles y terminó con el conductor trasladado de urgencia por una ambulancia. Todavía no hay precisiones sobre su estado de salud.

El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 en la intersección de las calles San Juan y Rawson, donde un Peugeot 308 avanzó sin control tras el desvanecimiento de quien lo conducía. Según reconstruyó 0223, el vehículo impactó primero contra un contenedor y luego contra un árbol antes de colisionar contra otro auto que se encontraba estacionado.

La secuencia generó conmoción entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona. La violencia del impacto y la situación del conductor motivaron la rápida intervención del servicio de emergencias, que dispuso su traslado inmediato.

El Gol estaba estacionado cuando fue chocado por el vehículo de un conductor que previamente se había desvanecido 0223

El vehículo afectado por la colisión es un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado en la vía pública al momento del impacto. Su dueño, un hombre identificado como Raúl, relató al medio marplatense, que el conductor del Peugeot sufrió una descompensación previa al choque y fue asistido por personal médico en el lugar.

Fuentes del operativo indicaron que el automovilista fue derivado inconsciente por una ambulancia del SAME para la realización de estudios y controles médicos que permitan determinar su evolución. En el lugar también se registraron daños materiales sobre el rodado estacionado y elementos de la vía pública alcanzados por el impacto.

La escena dejó evidencias del recorrido descontrolado del vehículo, que arrasó con distintos obstáculos antes de detenerse, lo que permitió dimensionar la magnitud del episodio.

Choque mortal en Mar del Plata

Hace un mes, LA NACION informó que un joven de 32 años murió en Mar del Plata tras chocar su camioneta contra una casa. La víctima circulaba sola en el barrio Juramento, a bordo de una Volkswagen Amarok. El personal médico intentó maniobras de reanimación, pero el conductor murió en el lugar.

El accidente ocurrió a la madrugada en la intersección de la diagonal Gascón y la calle Sicilia. El joven, identificado como Emiliano Hugo Zárate, era capitán de barco, tenía dos hijos —de cinco y siete años— y planeaba partir hacia una navegación el siguiente sábado.

El hombre de 32 años manejaba una Volkswagen Amarok en las afueras de Mar del Plata. - La Capital

Zárate conducía el vehículo por la diagonal desde la avenida Fortunato de la Plaza en dirección hacia Mario Bravo cuando empezó a realizar maniobras en zigzag sobre el asfalto hasta subirse a la vereda.

Una vez arriba, el hombre chocó contra el pilar de agua de una fábrica de pescado. Luego, atravesó un terraplén y saltó hasta cruzar la calle Sicilia, donde golpeó contra el cordón de la vereda opuesta y se incrustó de forma violenta en el paredón de una propiedad. La camioneta volcó y la parte delantera quedó destruida por el impacto.

Integrantes de las cuadrillas de Defensa Civil, Bomberos y agentes del SAME llegaron al sitio para asistir al conductor. El equipo retiró a la víctima del habitáculo y los profesionales de salud iniciaron tareas de reanimación cardiopulmonar, pero no prosperaron y constataron su muerte en el acto.