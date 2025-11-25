Un especialista alertó sobre los efectos de la concentración de arsénico en el cuerpo: “Hay que implementar soluciones”

Luego de que se conociera un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), donde se advierte sobre la contaminación de arsénico en el agua en localidades de varias provincias, Jorge Stripeikis visitó los estudios de LN+ para analizar este fenómeno. Según el director de ingeniería química del ITBA, “se debe empezar a implementar soluciones tecnológicas”.

LN+: Stripeikis y Tartaglione sobre el arsenico en el agua

“La presencia de arsénico en las napas subterráneas es milenaria”, aseveró Stripeikis. “Se trata de un contaminante natural cuyo origen data de hace millones de años, cuando se formó la cordillera de los Andes y se esparció ceniza volcánica, casi hasta el océano Atlántico”, detalló.

“El agua disolvió las rocas de estos minerales y provocó la presencia de arsénico en la actualidad”, agregó el experto.

El director de ingeniería química del ITBA, Jorge Stripeikis, en los estudios de LN+

Cuánto arsénico puede haber en el agua

“Depende los niveles de arsénico que tenga, el agua puede consumirse o no”, subrayó Stripeikis. En palabras del especialista, “la OMS hizo una recomendación respecto al nivel máximo, que es de 10 partes por billón (ppb). Las zonas más comprometidas están en un nivel de entre 50 y 200 ppb, aproximadamente”.

Consultado sobre los beneficios de contar con un purificador, Stripeikis indicó: “No alcanza para limpiar el arsénico, pero hay empresas que ofrecen un servicio que ablanda el agua donde se contemplan estas zonas con altos niveles de arsénico: se trata de filtros específicos”.

Los purificadores de agua no erradican completamente el arsénico

Cómo impacta en el organismo

“El arsénico ingresa a nuestro cuerpo bajo formas inorgánicas. Y en el hígado se transforma en formas orgánicas, que son excretadas por la orina en pocos días. Gracias a ese mecanismo de defensa, las posibilidades de acumulación son pocas”, graficó el director de ingeniería química del ITBA.

Por último, el especialista hizo una diferenciación importante. “Una vez que sabemos de la presencia de arsénico en el agua, la limitación apunta a disminuir su ingesta directa, como así también la cocción de alimentos. Para el resto de las actividades hogareñas, como higiene personal o limpieza de ropa, no hay problema", concluyó Stripeikis.

El arsénico, desde una óptica clínica

A la exposición de Stripeikis se sumó la palabra de Jorge Tartaglione. En los estudios de LN+, el médico clínico sostuvo: “El arsénico es una arenilla que no hace bien, pero que tiene que pasar muchos años para que impacte en el cuerpo”. Sobre este elemento contaminante, agregó: “Puede producir distintos tipos de enfermedades, como el cáncer de piel o de vejiga”.

Tartaglione hizo hincapié en la importancia de consumir agua embotellada

Ante la pregunta de si hervir el agua permite erradicar el arsénico del agua, Tartaglione resaltó que no. “No sirve de nada, por eso lo mejor, ante la posibilidad de estar ante un agua contaminada, es consumir la que viene embotellada”, destacó.

Antes del cierre, el médico destacó una excepcionalidad argentina. “En nuestro país, el arsénico produce una enfermedad específica: el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico, también conocido como HACRE que, a la larga, puede provocar arritmias", finalizó Tartaglione.