Un especialista analizó la caída histórica de la vacunación y admitió: “Los médicos somos los responsables”

“Los primeros responsables de que solo el 47% de los niños en edad de ingreso escolar hayan recibido las vacunas obligatorias somos nosotros: los médicos”. Con esas palabras, el médico Jorge Tartaglione analizó en LN+ lo que según su mirada “se trata de uno de los momentos más delicados de la salud pública nacional”.

Tartaglione sobre la caida historica de la vacunacion en Argentina

“Nunca en la historia de la Argentina cayó tanto la vacunación infantil”, reconoció Tartaglione. Luego, enumeró: “Si no me vacuno contra el sarampión, las chances de contraer enfermedades graves y contagiosas son muy grandes. Lo mismo sino me vacuno contra la rubéola y contagio a una mujer embarazada: puede tener complicaciones enormes".

La gratuidad es una característica en el esquema de vacunación nacional

Consultado sobre cuáles deberían ser los porcentajes de vacunación en la franja etaria comprendida entre los niños de cinco y seis años, el médico sostuvo que “la cifra estándar debe ubicarse entre el 70 y el 90%”.

Los porcentajes de vacunación son cada vez más bajos en la Argentina

Para evidenciar los alcances de respetar el calendario de vacunas obligatorias, el especialista apeló a una metáfora. “Imaginate que llueve, todos estamos con el paraguas abierto y nadie se moja. Pero de golpe la otra mitad baja sus paraguas y nos empezamos a mojar todos. Con las vacunas, y el contagio de enfermedades, pasa lo mismo“, subrayó Tartaglione.

La adolescencia, una etapa clave para recibir las dosis obligatorias

En su exposición en LN+, el cardiólogo comparó esta situación con la aparición de la poliomielitis. “Fue un momento muy complejo, difícil. Con respiradores enormes en todos los hospitales, y que pudo ser erradicado gracias a la aparición de una vacuna”, manifestó.

Sin vacunas muchas enfermedades reviven

Al cierre, Tartaglione se ubicó del otro lado del mostrador y expuso una postura que, a su entender, posibilita esta crisis de salud pública. “Si como médico dudás entre indicar o no indicar una vacuna, es difícil”, remató.