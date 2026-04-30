Magnesio: para qué sirve, sus propiedades y por qué el treonato es una de las formas más elegidas para el cerebro

Tanto profesionales como entusiastas del mundo wellness aseguran que los suplementos de magnesio ayudan con una vasta lista de dolencias: problemas de sueño, migrañas, depresión, presión arterial alta, calambres musculares, estreñimiento. Un coach de bienestar en TikTok llegó a decir a sus seguidores que para “ser un miembro funcional de la sociedad“ es necesario consumirlo.

La premisa se basa en que el mineral tendría la capacidad de tratar una amplia gama de problemas como consecuencia a su deficiencia en el organismo. Pero, ¿puede el magnesio resolver también problemas asociados a la salud mental/cerebral?

Beneficios del magnesio para la salud cerebral

“Sabemos que el magnesio es clave en la neurotransmisión, es decir, en la comunicación de neurona a neurona", señala el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Alejandro Andersson. Según detalla, esto ocurre porque actúa como un modulador de ciertos mensajeros químicos −como el glutamato que es excitatorio e incluso algunos inhibitorios como el ácido gamma-aminobutírico (GABA)− que ayudan a lograr un equilibro entre los estados de excitación e inhibición del cerebro.

Entre los principales beneficios del magnesio en el cerebro el profesional destaca:

Efectos neuroprotectores

Prevención del daño cerebral

Mejora del sueño, el estrés y la ansiedad

El magnesio tendría efectos neuroprotectores (Fuente: Pexels)

Qué es el magnesio treonato y para qué sirve

Al hablar de suplementos, surge una pregunta frecuente: qué es el treonato de magnesio. Según Andersson esta variedad del mineral es considerada como la mejor para la salud del cerebro dada su capacidad única de cruzar la barrera hematoencefálica (BHE).

“El cerebro está aislado, separado del resto de los líquidos del cuerpo y por esta lejanía los remedios tienen mayor dificultad para llegar a las neuronas y traspasar la BHE”, desarrolla. “Son pocos los tipos de suplementos que lo pueden hacer”, añade.

Una vez que el treonato de magnesio llega al cerebro pone en marcha los procesos de mejora de la plasticidad sináptica −posibilidad de generar nuevas conexiones entre neuronas−, la memoria, el aprendizaje, la cognición y −añade Andersson− “es prometedor para tratar enfermedades neurodegenerativas y prevenir el deterioro neurológico”.

Sus beneficios psíquicos se manifiestan en el metanálisis “La suplementación con magnesio tiene un efecto beneficioso sobre la depresión en adultos con trastorno depresivo”, donde los investigadores concluyeron que tomar suplementos de magnesio puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión.

Cómo saber si se lo debe consumir

Andersson cita el treonato, malato y glicinato de magnesio como las variantes con mayor eficiencia cerebral. Aunque advierte: “Cada uno tiene su dosis y no es menor aclarar que el magnesio no es una forma de tratamiento sino que es un complemento”.

La suplementación debe ser indicada siempre por un profesional de la salud y acompañada por un estilo de vida saludable. “No hay que autorecetarse porque puede tener interacciones indeseadas con antibióticos o medicamentos y, por ende, reducir la absorción y la eficacia”, concluye.