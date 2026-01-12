Un especialista destacó el mayor riesgo que enfrentan en la Patagonia por el avance del fuego: “Es un trabajo arduo”

La situación de los incendios en la Patagonia ingresó en una etapa más controlada, aunque no resuelta. Así lo advirtió en LN+ Juan Carlos Martínez, presidente de Bomberos de El Bolsón, quien remarcó que el principal peligro en este momento es relajarse antes de tiempo.

“Lo peor que nos puede pasar es bajar la guardia porque esto es dinámico. Hay que tener mucho cuidado y evitar reactivaciones. Hasta que el fuego no esté completamente apagado, uno no puede relajarse”, subrayó.

Según explicó el jefe de los bomberos, la lluvia registrada en las últimas horas permitió mejorar las condiciones de trabajo y acercarse con mayor seguridad a las zonas afectadas. Sin embargo, aclaró que ese alivio no implica el final del operativo.

“La situación está más aliviada después de la lluvia, aunque no significa que esto esté terminado ni solucionado. Nos permite trabajar con más cercanía al fuego y ser más eficientes para darle un cierre al tema después del desastre de estos días”, señaló.

Juan Carlos Martinez, presidente de Bomberos de El Bolson

El riesgo de reactivaciones y el desgaste del personal

Martínez alertó que uno de los mayores problemas es que el fuego sigue activo en el interior de los árboles, lo que obliga a sostener controles constantes. “Se hacen guardias permanentes y recorridas de zonas porque el fuego sigue dentro de los árboles. De acá a una semana, con viento y altas temperaturas, pueden reactivarse focos”, explicó.

Aunque reconoció que el panorama es más tranquilo que el de días atrás, insistió en que se trata de “un trabajo arduo que hay que seguir”.

El desgaste físico y mental de los brigadistas es otro de los puntos críticos. Para evitar el agotamiento extremo, los cuarteles implementaron rotaciones cada ocho horas y reforzaron los equipos con bomberos de distintas localidades. “Tratamos de darles la rotación y la relevación de turnos cada ocho horas para que no estén agotados, pero se van cansando. Por eso, estamos trabajando con varios cuarteles y tratando de tenerlos lo mejor posible”, detalló.

Un helicóptero forma parte del operativo para extinguir los incendios GONZALO KEOGAN - AFP

Impacto en la zona y mensaje al turismo

El presidente de Bomberos de El Bolsón también buscó llevar tranquilidad a quienes visitan la región. Aseguró que el turismo no está en riesgo y pidió que no se suspendan los viajes. “Es importante aclararlo. Pedimos que los turistas no se vayan, que sigan en la zona y no cambien de destino”, afirmó.

Finalmente, describió el impacto del incendio como difícil de dimensionar. “El daño que genera un incendio es majestuoso e inmensurable, uno no lo puede creer”, expresó, al tiempo que destacó la llegada de recursos provinciales y nacionales para sostener el operativo y avanzar hacia la extinción definitiva del fuego.