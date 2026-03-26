Un especialista en lenguaje no verbal señaló los errores de Agostina Páez tras hablar con la prensa en Brasil

En su audiencia del martes 25 de marzo en Brasil, Agostina Páez había recibido la noticia de que podía volver a Argentina, mientras continuaba con el proceso judicial en su contra y se determinaba el servicio comunitario y el resarcimiento económico en dólares que debe abonarle a sus víctimas. Sin embargo, un día después, un revés en la causa le comunicó que no podrá abandonar el país vecino hasta que no se conozca el fallo oficial. Esto dejó desconcertada a la joven, quien en una pequeña entrevista con la prensa había expresado lo feliz que estaba de poder volver a su casa en Santiago del Estero.

Según el especialista en Comunicación y Lenguaje Corporal, Dani Zazzini, uno de los mayores errores tanto de Agostina como de su abogada, Carla Junqueira, estuvo relacionado con la forma en la que hablaron frente a las cámaras de televisión tras salir de la audiencia. “No te puedes entregar así de fácil. Salir directamente del juzgado y hablar sin preparación es un error grave”, explicó el experto.

Tras el fallo, Agostina Paez y su padre hablaron con LN+

“El primer error es dejarse ganar por la emoción. No podés comunicar en ese estado cuando estás en medio de un proceso judicial”, remarcó Zazzini, quien sumó también los momentos en los que Agostina sonrió y habló de “supuestas victimas” de racismo. “La puerta de salida era pedir disculpas, pero dijo ‘a las supuestas víctimas’. Ahí ya no estás reconociendo lo que acabás de admitir ante el juez”, señaló el comunicador, con respecto a las palabras que debilitaron el relato y cómo un pedido de disculpas sincero al aire las hubiera fortalecido y sacado airosas de la situación.

El especialista también cuestionó las declaraciones de su abogada, quien aseguró que esperaban una condena mucho mayor y que estaban conformes con el resultado obtenido en la audiencia. “¿Cómo vas a decir que estás conforme cuando todavía no tenés el fallo firmado? Eso te deja sin margen de negociación. En una negociación, lo último que tenés que hacer es mostrar todas tus cartas. Yo de leyes no sé nada, pero con la comunicación sí te puedo ayudar”, sostuvo.

Rápidamente, el análisis de Dani Zazzini se volvió viral en Instagram, donde gran cantidad de personas coincidieron con la mirada del experto y otros le pidieron que mencione algunos consejos para afrontar estas instancias decisivas.

Agostina Páez deberá quedarse al menos 15 días más en Brasil Captura LN+

“Se ve que el juez la escuchó porque ahora cambió de idea”; “Horrible la declaración al salir”; “Claro además después se peleó con un periodista y dijo que ella no había pedido perdón” y “Tiene razón lo que dice, dejan mal parado al juez que resolvió a su favor y no solo eso, le dan la oportunidad a todo el mundo que opine en su propia contra“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en comentarios.

Es así que, según pudo conocer LA NACION, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la acusada de injuria racial no podrá abandonar el país vecino, tendrá que mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, lo que posterga un desenlace que podría demorar, al menos, entre 10 y 15 días más.