El paisaje urbano de Buenos Aires experimentó una transformación atípica durante las últimas semanas, ya que los característicos jacarandás, que tradicionalmente tiñen de color violeta las avenidas porteñas a principios de noviembre, mostraron una floración tardía y dispersa. Este fenómeno, que generó inquietud entre los vecinos, responde a condiciones climáticas específicas que afectaron el ciclo fenológico de la especie durante los meses previos a la primavera.

Carlos Bustazo, agricultor, explicó en LN+, las causas técnicas detrás de este comportamiento. Según detalló, el factor determinante fue la prolongada ausencia de radiación solar directa hacia finales del invierno y comienzos de la primavera: “La falta de sol, lo que pudo haber generado, es una falta de inducción floral, y eso fue un poco el retraso”.

“No veo que haya florecido en menor magnitud, que otros ejemplares, en general, la floración yo la veo bien, quizás sea más corta”, sumó.

¿Por que florecen menos los jacarandas?

El experto también destacó que la dinámica actual de los árboles presenta la superposición de procesos que usualmente ocurren de forma más segmentada: “Lo que está pasando es que se está mezclando en este momento la floración con la foliación, normalmente está más separada en los dos momentos fenológicos y hoy por hoy es como que está un poco más separada”, indicó.

Ante la consulta sobre si la magnitud de la floración se vio comprometida, el especialista aclaró: “No veo que haya florecido en menor magnitud que otros ejemplares, en general, la floración yo la veo bien”.

El impacto del cambio climático

No obstante, la falta de luz no es el único factor en juego: “No lo adjudico todo al fenómeno del Niño, como puede haber sido el tema de la alta nubosidad en octubre fundamentalmente”.

“Hay que tener en cuenta que en los últimos años apareció una plaga en los jacarandás, se llama chinche de encaje, es un insecto desfoliador. Y si ustedes observaron jacarandás durante la época de invierno y durante la época de otoño habrán visto que estuvieron faltos de hojas, o sea, se comportaron en algunos medio pelado”, detalló.

La floración, que este año se vio retrasada, podría prolongarse más allá de lo convencional. Sobre este punto, el especialista estimó que el espectáculo visual “posiblemente se extienda hasta la Navidad”, aunque con matices, ya que la aparición prematura de las hojas genera tonalidades verdosas que interfieren con la intensidad violeta de las copas.