“Un Estado ausente, es un Estado criminal”, reclama la hermana de una víctima en Córdoba

CÓRDOBA.- “Un Estado ausente es un Estado criminal. Sus hijos y su familia merecemos respuestas. ¡¡¡Basta de complicidad!!!“, afirmó Jimena Villarreal, hermana de Sebastián Villarreal, el hombre de 46 años asesinado por motochorros el 29 de febrero de 2024.

Entre quienes lo mataron había un menor de 15 años que está libre por ser inimputable, otro menor punible y tres mayores de edad. El más chico, que dentro de pocas semanas cumplirá 16 años, cayó varias veces más en procedimientos policiales, la última, este martes, por participar de un robo.

Jimena Villarreal es la cara de la lucha de la familia de la víctima. En las últimas horas posteó en sus redes sociales un reclamo directo a las autoridades de Córdoba: “Es hora de que renuncien y que sus puestos sean ocupados por personas con la capacidad suficiente para intervenir desde la integralidad y a largo plazo".

“Responsabilizamos directamente al gobernador Martín Llaryora; al ministro (Juan Pablo) Quinteros; a la ministra (Liliana) Montero y a la secretaria de la Senaf (Julia) Reartes. Saben que están haciendo mal sus intervenciones y lo siguen haciendo; eso es, al menos, negligencia. Nos duele muchísimo la indiferencia y la falta de empatía por parte del Estado”.

El menor, después del crimen, pasó unos días en un instituto y fue regresado a su familia. Entre las órdenes a cumplir estaba la de no tener redes sociales. Tres días después de su liberación publicó una foto suya con armas y motocicletas. No pasó nada. En enero pasado se tomó otra en la puerta de los Tribunales de Villa Carlos Paz. Sin consecuencias.

El 1° de mayo participó de un intento de robo de una moto a un policía, junto a otro chico de 16 años. El 29 de ese mes fue aprehendido con un Fiat Cronos con pedido de secuestro por robo en Villa Carlos Paz; en el baúl llevaba chapas apócrifas. Y el 17 de junio iba en moto con un cómplice y asaltaron a una persona.

Villarreal fue asesinado a balazos por una banda que lo abordó para robarle la moto en la puerta de su casa, cuando estaba por salir a trabajar.

“¡No me mates, tengo dos hijos!”, les rogó a los que ya le habían quitado la moto. Los familiares escucharon los disparos; lo encontraron herido y aunque fue asistido por un servicio de emergencias, no logró sobrevivir.

“Ellxs lo vieron morir, escucharon a su papá suplicar por su vida para poder cuidarlos y lo sostuvieron en sus brazos en su último respiro. Nada de esto es justo, ni debería haber pasado. Pero pasó. ¿Por qué? Ineficiente intervención de los distintos organismos y ni hablar de las ausencias, desamparos y desigualdades. La pobreza es la primera violencia en las infancias y produce crueldad. ¿Esto justifica lo que sucedió? Claro que no. Solo explica qué es lo que hoy se debería hacer diferente y que justamente no se está haciendo. Otra vez, estamos por sexta vez atravesando remover el dolor indecible por la inoperancia de quienes intervienen", posteó su hermana.

En su texto, Jimena Villarreal cuenta que se enteraron “por medio de un periodista, ya que la Justicia no nos informó” que uno de los asesinos de su hermano, el menor de edad, fue detenido con una réplica de arma. “Si de ‘casualidad’ no lo detenían quizás habría otra familia destrozada”, subraya.

Detalla que mientras “la Senaf y la ministra Montero y Quinteros no hacen su tarea como corresponde, los hijos de Seba siguen sin su papá. No pueden de ninguna manera responder que no saben dónde está el joven. No pueden desconocer que es su madre (la misma que lo metió en la delincuencia) quien lo “cuida’ hoy y lo saca de la cárcel para que siga delinquiendo”.

“Se trata de un asociación ilícita y criminal que sabe dónde vivimos y que asesinaron a sangre fría a Sebastián. Nos preguntamos qué van a decir si algo le pasa a algunx de nosotrxs?. Seguro que con la tibieza que los caracteriza dirán ‘hicimos lo que pudimos...’. Estamos absolutamente desamparados, y saben que lo que hacen no alcanza y no hacen nada para cambiarlo”, concluyó.