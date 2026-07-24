Un exfutbolista y abogado defensor de animales manejaba alcoholizado y mató a un hombre de 74 años

Un accidente conmocionó este viernes a la ciudad de Maipú, Mendoza, donde un hombre de 38 años que manejaba alcoholizado atropelló y mató a otro de 74.

La víctima cruzaba la calle cuando fue embestida por el conductor, identificado como Jerónimo Allende, exfutbolista y reconocido abogado local por los derechos de los animales.

El siniestro ocurrió durante a las 0.30 en la intersección de Ozamis Sur y ruta provincial 60, en el barrio San Francisco de Coquimbito. Tras atropellar a la víctima, identificada como Ernesto Flores, con su Toyota Corolla blanco, Allende aceleró y se dio a la fuga durante un par de horas, reportaron los medios locales El Sol y Mdzol. La víctima falleció en el lugar debido a las heridas.

Dos horas después, alrededor de las 2, Allende se presentó en la escena, donde había personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) -que constató la muerte de la víctima- y efectivos policiales.

El lugar del incidente Google Maps

El abogado aseguró a los agentes que había escapado del lugar porque se encontraba en estado de shock. En ese lapso, se dirigió a la casa de su padre, donde dejó el auto involucrado en el siniestro, y luego volvió para entregarse.

El test de alcoholemia reveló que tenía 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, reportaron los medios locales.

El expediente

El Toyota Corolla fue secuestrado por las autoridades judiciales y Allende quedó alojado en una dependencia policial. Inicialmente la causa quedó bajo el fiscal correccional Tomás Guevara en la Unidad Fiscal de Tránsito durante la feria judicial. Luego, el acusado fue trasladado a la Comisaría Décima, donde permanece a la espera de que avance la investigación.

El abogado Jerónimo Allende Instagram

Allende fue futbolista y jugó en las inferiores de Godoy Cruz y Defensa y Justicia, en este último hasta la reserva. Luego pasó por Luján, Huracán Las Heras, Guaymallén y un equipo en San Luis, reportó el medio local UNO. Jugó desde los 7 hasta los 27 años, edad en la que debió abandonar debido a lesiones que sufrió en sus rodillas.

Tras su carrera deportiva se inscribió en la carrera de Derecho y se recibió a los 32 años. Más tarde creó Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (Pempa), la única organización de Mendoza dedicada al rescate y rehabilitación de caballos. Trasladó la lucha por los animales al derecho y logró que los equinos fueran declarados como seres sintientes y sujetos de derecho en la provincia, detalló el medio local.