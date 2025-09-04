Un experto reveló si es real que la banana ayuda a prevenir los calambres

Los calambres se originan a menudo por esfuerzo muscular, la deshidratación, la pérdida de electrolitos (como potasio y calcio) y la fatiga y deshidratación. Y, salvo en el caso de ejercicio físico intenso, se producen de manera imprevista y sin causa aparente.

Desde hace años predomina la creencia de que el consumo diario de la banana, rica en potasio, ayuda a aliviar, reducir e incluso anular estas contracciones musculares dolorosas.

Jorge Tartaglione se metió de lleno en el debate y explicó en los estudios de LN+ que el mito es incierto: la ingesta de esta noble fruta no basta para evitar los calambres.

Mito de la banana

“Son frecuentes. Mi abuela usaba corchos alrededor de los brazos. La banana tiene potasio y tendrías que comer muchísimas. La mala postura y la falta de actividad física es causa de un calambre. Cuando te acostás, poner los pies boca arriba y la frazada se te cae, ahí te puede agarrar calambre. También por falta de hidratación, alimentación inadecuada, falta de potasio, pero la banana no te alcanza”.

La literatura médica explica que cualquier alimento rico en magnesio y potasio contribuye a aliviar los calambres porque intervienen en el sistema muscular y lo relajan.

Cómo aliviar los calambres

Tartaglione sugirió, en lugar de obsesionarse con la banana, incorporar una alimentación sana e integral.

La dieta mediterránea es un buen punto de partida para una alimentación sana. Getty Images

“Comé banana, pero aliméntate correctamente con todas las frutas y verduras que desees”. En ese sentido, también recomendó realizar “mucha actividad física”.