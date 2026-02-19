Tembló Mar del Plata: se reportó un sismo de 4.9 grados en la costa atlántica

Un temblor de magnitud 4.9 se registró este jueves en Mar del Plata y se sintió especialmente en el microcentro y en la zona sur de la ciudad; allí generó sorpresa entre vecinos y turistas que disfrutan de la temporada de verano en la costa atlántica bonaerense.

Según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Google y otros reportes de actividad sísmica, el movimiento ocurrió a las 8.16 y su epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

Los reportes del Inpres precisaron que el movimiento tuvo una magnitud de 4,9 en la escala de Richter, un registro alto para esta región.

Alerta del Instituto de Prevención Sísmica

El fenómeno fue advertido principalmente por vecinos que se encontraban en edificios, donde el temblor se sintió con mayor intensidad debido al efecto de amplificación en estructuras en altura. En el microcentro marplatense, trabajadores y residentes reportaron movimientos breves pero notorios, que generaron sorpresa.

En los barrios del sur, como Los Acantilados y Playa Serena, los vecinos reportaron un “ruido subterráneo” previo al movimiento. A pesar de la sorpresa inicial, las autoridades locales confirmaron que no se registraron heridos ni daños materiales de importancia en la infraestructura pública.

Por otra parte, desde la dirección de Defensa Civil local activaron de inmediato los protocolos de monitoreo. Si bien se registraron algunas autoevacuaciones espontáneas en edificios de la zona de la Plaza Colón, la situación retornó a la normalidad en minutos.

Sismo en Mar del Plata según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Alejandro, residente de “La Feliz”, dialogó con el medio 0223 y contó que “fueron unos pocos segundos pero tembló todo“. Por su parte, Dara, otra vecina de la ciudad, expresó: ”Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares“.

Por su parte fuentes municipales indicaron: “Estamos en contacto con los organismos nacionales para determinar la magnitud exacta, pero podemos llevar tranquilidad a la población: no hay riesgo de daños estructurales”.

Aunque la provincia de Buenos Aires se asienta sobre una zona de “sismicidad baja”, este evento se suma a una corta lista de antecedentes en la cuenca del Salado y el litoral atlántico. Los expertos suelen atribuir estos movimientos a fallas geológicas locales o ajustes en la placa continental que, de manera esporádica, liberan energía cerca de la costa.