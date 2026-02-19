Un fuerte temporal sacudió a Rosario y generó destrozos: árboles caídos y camiones volcados en la ruta

A partir de la tarde del miércoles, Rosario se vio afectada por fuertes tormentas que generaron destrozos en gran parte de la ciudad y ocasionaron incidentes viales: varios camiones volcaron en la Autopista Rosario-Córdoba y se produjo un corte total que complicó el tránsito entre Armstrong y Tortugas.

Según indicó el medio local Aire Digital, el siniestro con los camiones ocurrió a la altura del kilómetro 389 y las primeras hipótesis barajan que los vuelcos se dieron por los fuertes vientos que soplaron. Asimismo, otros conductores que circulaban por la autopista documentaron a través de videos que fueron difundidos en redes sociales cómo los vehículos con acoplados quedaron sobre el asfalto con las luces prendidas.

El hecho se produjo alrededor de las 22 y minutos más tarde asistieron al lugares efectivos de la policía y personal de bomberos y de los servicios de emergencia. Además, miembros de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizaron un corte total del tránsito entre las localidades de Armstrong y Tortugas sobre la mano que va hacia Córdoba para trabajar en la zona.

X2Twitter.com SqjbtDFZXAyWKfFU 1280p

A su vez, desde Protección Civil señalaron al medio que, en Tortugas, las condiciones climáticas fueron devastadores y se registraron voladuras de techos, entre otros incidentes, y comenzaron a trabajar en la evacuación de familias afectadas por el temporal.

El medio El Litoral indicó que la Ruta Provincial 6 también sufrió un corte total a la altura del kilómetro 258, en el puesto de Cruz Alta porque en la localidad de los Surgentes se cayó un tendido eléctrico sobre la calzada y miembros del personal de emergencia trabajaban en el lugar.

En Córdoba, por su parte, en el kilómetro 22 de la Ruta Nacional 11 se vieron postes de luz tendidos sobre la calzada, entre Isla Verde y Monte Maíz, al igual que en el kilómetro 258, entre Isla Verde y Corral de Bustos, donde se notificó un corte por árboles caídos.

El pronóstico del SMN para Rosario para este jueves

El tiempo en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde del miércoles se registraron precipitaciones en Rosario que tomaron más fuerzas a lo largo de las horas y se mantuvieron hasta la madrugada. Se llegaron a percibir, tormentas fuertes, ráfagas de vientos con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y una temperatura de entre 21°C y 30°C.

En tanto, advirtió que las tormentas continuarán este jueves, al menos durante la mañana. Luego, por la tarde, se convertirán en tormentas aisladas y, para la noche, cesarán y el cielo permanecerá mayormente nublado.

De todos modos, para el viernes a la tarde se prevén tormentas fuertes nuevamente que se mantendrán, incluso, hasta la madrugada del domingo.