Un gendarme salvó a cinco monos silvestres que eran trasladados en una caja de manera ilegal: así fue el rescate

Cinco monos fueron rescatados por los integrantes de la sección “Agua Blanca” dependiente del escuadrón policial de Orán, provincia de Salta. El patrullaje se dio en cercanías a Puerto Chalanas, donde los oficiales se toparon con un hombre que los llevaba en una caja envuelta en cinta de embalar.

Cinco monos fueron rescatados en un paraje de Salta

Tras efectuar el control correspondiente, se constató que el hombre llevaba consigo ejemplares de mono caí y tití, por lo que se procedió a demorarlo y a rescatar a los animales, quienes fueron derivados al refugio Patitas en la calle.

Los monos fueron trasladados en un canil hacia el refugio

Ubicado en la zona de Embarcación, los dueños del lugar recibieron a los cinco monos y le dieron los primeros auxilios para estabilizar su salud. En una publicación de Instagram, el refugio dio detalles del procedimiento y subió varias imágenes y videos de cada uno de los ejemplares.

El comunicado oficial del refugio salteño

“Los animales eran trasladados de manera ilegal, en condiciones completamente inadecuadas, dentro de una caja cerrada, lo que evidencia una clara situación de maltrato y vulneración de sus derechos como seres vivos”, explicó el comunicado oficial del refugio.

Los cinco monos incautados en un paraje de Salta fueron trasladados a un refugio

Por otra parte, se llamó a la reflexión en cuanto a la compra de animales y su comercialización: “Como fundación, queremos destacar el grave sufrimiento al que son sometidos estos animales. Muchas personas, movidas por la idea de que estos animales son “lindos”, “tiernos” o “exóticos”, deciden comprarlos sin dimensionar el enorme daño que hay detrás de esa decisión. Lo que parece un acto inofensivo es, en realidad, parte de un circuito ilegal que implica captura, sufrimiento, separación de sus madres y, en muchos casos, la muerte de numerosos ejemplares en el proceso".}

El momento de la detención y el rescate de los monos @patitasenlacalleemba

“Es fundamental entender que estos animales no son mascotas. Son seres vivos que pertenecen a la naturaleza, que necesitan su hábitat, su grupo y su libertad para vivir plenamente. Al ser capturados y trasladados, muchos mueren en el camino; y los que sobreviven, quedan condenados a una vida de encierro”, reflexionó este hogar que recibe, a diario, una innumerable cantidad de animales para ser hospitalizados y redirigidos a otras familias.

El refugio salteño alimentó a los monos bebés

Tras poner a resguardo a los animales, se confirmó la infracción a la persona que los llevaba de manera ilegal, quien infringió la Ley 22.241 de Fauna Silvestre.