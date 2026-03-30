Un gendarme salvó a cinco monos silvestres que eran trasladados en una caja de manera ilegal: así fue el rescate
El escuadrón policial de Orán rescató a los animales que eran llevados en un camión en condiciones insalubres; el comunicado del refugio y los videos de cómo están hoy
- 3 minutos de lectura'
Cinco monos fueron rescatados por los integrantes de la sección “Agua Blanca” dependiente del escuadrón policial de Orán, provincia de Salta. El patrullaje se dio en cercanías a Puerto Chalanas, donde los oficiales se toparon con un hombre que los llevaba en una caja envuelta en cinta de embalar.
Tras efectuar el control correspondiente, se constató que el hombre llevaba consigo ejemplares de mono caí y tití, por lo que se procedió a demorarlo y a rescatar a los animales, quienes fueron derivados al refugio Patitas en la calle.
Ubicado en la zona de Embarcación, los dueños del lugar recibieron a los cinco monos y le dieron los primeros auxilios para estabilizar su salud. En una publicación de Instagram, el refugio dio detalles del procedimiento y subió varias imágenes y videos de cada uno de los ejemplares.
“Los animales eran trasladados de manera ilegal, en condiciones completamente inadecuadas, dentro de una caja cerrada, lo que evidencia una clara situación de maltrato y vulneración de sus derechos como seres vivos”, explicó el comunicado oficial del refugio.
Por otra parte, se llamó a la reflexión en cuanto a la compra de animales y su comercialización: “Como fundación, queremos destacar el grave sufrimiento al que son sometidos estos animales. Muchas personas, movidas por la idea de que estos animales son “lindos”, “tiernos” o “exóticos”, deciden comprarlos sin dimensionar el enorme daño que hay detrás de esa decisión. Lo que parece un acto inofensivo es, en realidad, parte de un circuito ilegal que implica captura, sufrimiento, separación de sus madres y, en muchos casos, la muerte de numerosos ejemplares en el proceso".}
“Es fundamental entender que estos animales no son mascotas. Son seres vivos que pertenecen a la naturaleza, que necesitan su hábitat, su grupo y su libertad para vivir plenamente. Al ser capturados y trasladados, muchos mueren en el camino; y los que sobreviven, quedan condenados a una vida de encierro”, reflexionó este hogar que recibe, a diario, una innumerable cantidad de animales para ser hospitalizados y redirigidos a otras familias.
Tras poner a resguardo a los animales, se confirmó la infracción a la persona que los llevaba de manera ilegal, quien infringió la Ley 22.241 de Fauna Silvestre.
Otras noticias de Animales
Conmovedor. Rescataron a un perro que estaba en un arroyo a punto de morir y recibieron un homenaje impensado
Atención. ¿A qué edad se considera a un gato y a un perro viejos? Los cuidados, comida y rutinas que cambian
El cachorro que reescribe la historia. Hallan en Turquía al perro doméstico más antiguo del mundo: comía pescado
- 1
Una profesora argentina fue arrestada por robar material biológico en un laboratorio de virología de Brasil
- 2
Feroz incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar: al menos un muerto
- 3
El miedo a las orcas provoca varamientos masivos de delfines en la Patagonia argentina
- 4
Comienza un nuevo paro de universidades públicas; cierran dos autopistas en Buenos Aires por obras