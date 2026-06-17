Un hombre construyó una estatua de San La Muerte de 13 metros en Santiago del Estero: murió e investigan qué pasó

Un hombre que había diseñado una gigantesca estatua de San La Muerte murió el pasado martes mientras se terminaba su construcción. Fuentes judiciales informaron a medios locales que el artista murió de un infarto mientras tenía relaciones sexuales con su pareja.

La construcción del santuario fue financiada por Daniel Oscar Quinteros, de 58 años, sobre la Ruta 1, en la provincia de Santiago del Estero, reportó el medio local El Liberal. Se encuentra enfrente de otro santuario, dedicado al Gauchito Gil, y cerca de una zona de viviendas. Desde que se inició su construcción, la estatua llama la atención de residentes y conductores que pasaban por la zona.

Lo que más destaca es su gran altura y detalles llamativos: es un esqueleto humano de 13 metros, con una especie de túnica, una guadaña y ojos rojos gigantes en su rostro. Sin embargo, todavía faltaba para su finalización y se encontraba rodeada de andamios y trabajadores.

El lugar donde se encuentra la estatua en Santiago del Estero Captura Google Maps

San La Muerte es una deidad pagana y santo popular que es particularmente venerado en el noroeste de la Argentina y en otros países limítrofes como Brasil y Paraguay. Sus devotos lo consideran un protector frente al mal y las injusticias que los hace invulnerables al daño, además de inclinar a su favor la suerte en la fortuna y el amor.

El personaje de San la Muerte se encuentra fuertemente en la zona del litoral argentino, donde se cuenta que un monje jesuita en desacuerdo se desprendió de la colonia evangelizadora de la zona, en los tiempos de Carlos III, y comenzó una tarea de ayuda al prójimo muy cercana a los enfermos de lepra. Multiplicó esta tarea junto con la oración y la predicación del Evangelio y se volvió muy popular.

Aunque le advirtieron que cesara con su tarea, no se doblegó. Lo encarcelaron y, en protesta, ayunó de pie. Lo encontraron muerto en esa posición, con su túnica y un cayado que lo ayudaba a caminar. Esta es una de las leyendas más difundidas acerca del origen de San La Muerte, una especie de deidad que no está reconocida por la Iglesia Católica.

Según El Liberal, la estatua situada en el paraje La Bajada, en la ciudad de La Banda, se convirtió en un punto de referencia en la zona. Se encuentra en un predio rodeado de lotes en venta, lo que bajó puntos a la demanda para propietarios y vendedores. El fallecimiento de Quinteros fue confirmado por el medio local y por Info del Estero.

Cerca de las 19.30, el hombre se descompensó. Se encontraba en su vivienda en el barrio Ampliación 25 de Mayo junto a una mujer de 45 años, que llamó a la policía. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar con el servicio de emergencias. Este último confirmó su muerte.

Quinteros era conocido en la zona debido a la estatua y, hace un tiempo, había sido entrevistado por Info del Estero. “Yo no vivo del santo, yo no lucro con el santo. Esa es una parte religiosa mía. Primero está Dios, Jesús y el Espíritu Santo”, había dicho.

El Liberal reportó que el hombre había construido la estatua tras pedirle un favor al santo pagano debido a un sobrino que se encontraba enfermo cuando era niño. “Soy devoto del Gauchito Gil. Y si está el Gaucho, está San La Muerte”, explicó, y sumó sobre su sobrino: “Era piel y hueso. Le hice una promesa para que interceda ante Dios y Jesús. Mi sobrino sanó y nunca más se enfermó. Entonces dije: ‘Algún día haré algo para vos’”.