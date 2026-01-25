Un infectólogo advirtió que aumentaron los casos de embarazadas con sífilis y explicó qué hacer ante los síntomas

Una de las principales problemáticas de salud que afecta al mundo entero es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. El infectólogo Eduardo López visitó los estudios de LN+, para poner el foco sobre la multiplicación de casos de sífilis en mujeres embarazadas. “Las consecuencias recaen en el recién nacido”, detalló.

Alerta por el aumento de casos de sifilis en la Argentina

“La bacteria, que circula por sangre, pasa a la placenta e infecta al feto”, explicó López. “Y el chico puede nacer muerto o con enfermedades de gran mortalidad”, agregó.

Luego, el infectólogo hizo una importante aclaración: "Si la mujer embarazada se trata, se puede curar. Si ya lo infectó, hay que tratar rápidamente al recién nacido. La enfermedad se detecta en el parto o a los pocos días“.

Los angustiantes números del sífilis en la actualidad a nivel nacional

Cómo identificar los síntomas

En palabras del experto, “los síntomas en la mujer aparecen en forma de fiebre, caída de cabello y lesiones cutáneas, sobre todo en el tronco y espalda”. “Además, existe un tipo de esta enfermedad que solo es detectable a través de análisis: la sífilis latente”.

La sífilis suele manifestarse a través de úlceras

El infectólogo también hizo una diferenciación entre géneros.

"Muchas veces, especialmente en las mujeres, el diagnóstico pasa desapercibido. En el hombre aparece en el pene, a través de una lesión indolora. Lo único, en el examen físico se nota un aumento de tamaño en los ganglios inguinales", enumeró.

Los tres mecanismos de transmisión

Consultado sobre la transmisibilidad de la enfermedad, López identificó tres mecanismos:

La sexual genital.

La sexual anal.

La sexual oral.

El uso de preservativo es la principal manera de prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual

“Es fundamental el uso del preservativo, que tiene una eficacia del casi 100%, si se usa adecuadamente”, subrayó.

“El problema es que el uso de profilácticos cayó estrepitosamente, especialmente en jóvenes y adolescentes. En esos segmentos no hay percepción del riesgo del sífilis”, remató el infectólogo.

Las claves de la enfermedad

Al cierre de su exposición, López mencionó que “una cosa es repartir preservativos y otra cosa es explicar cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual”.

Para ahondar este argumento, volvió a aplicar la lógica de los tres ejemplos. Esta vez, para desmenuzar los componentes del sífilis.