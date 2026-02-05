Un intendente anticipó cómo será el traslado del sable corvo de San Martín y la participación de Milei

Luego de un debate que convocó a políticos, historiadores y ciudadanos, Javier Milei firmó este martes el decreto 81/2026 para formalizar el traslado del sable corvo de José de San Martín.

El hecho se dio en la previa del 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo. Leonardo Raimundo, el intendente de esa localidad de Santa Fe, se refirió en diálogo con LN+ a la decisión del Gobierno y reveló todos los detalles del acto que tendrá lugar este sábado, con la presencia del primer mandatario nacional.

Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo

Cómo será el traslado

“Al sable lo van a trasladar en helicóptero”, reveló Raimundo, luego de mencionar que dicha acción se articuló previamente con las autoridades del Regimiento de Granaderos a Caballo.

“Y el traslado se hace por una cuestión lógica. Porque el núcleo del acto es la carga de caballeriza que protagonizan los granaderos en el propio predio del campo de la gloria, que es donde combatió San Martín”, detalló el intendente.

El mandatario manifestó su alegría ante la presencia del Presidente

Los detalles del acto

“Desde que soy intendente, al acto lo hacemos todos los años”, sostuvo Raimundo, y agregó: “Cuando el 3 de febrero cae día hábil, como ocurrió este año, lo trasladamos al sábado siguiente. Entonces será el 7, a las 19 horas”.

En palabras del funcionario, “el acto tiene que ser en un momento diurno, porque hay una gran cantidad de caballos involucrados”.

Sobre la presencia de Javier Milei, apuntó: “Está confirmado y eso nos llena de alegría. Hace 25 años ningún mandatario nacional se dignó a participar de los actos conmemorativos del único acto militar: el único hecho de armas del padre de la Patria en suelo argentino”.

El sable corvo recobró muchísimo protagonismo en las últimas horas LUIS ROBAYO - AFP

La importancia del lugar

Consultado sobre el lugar que tiene el recuerdo de la Batalla de San Lorenzo en la agenda pública nacional, Raimundo subrayó: “Al acto no se le da la importancia que merece. Es el único hecho militar de San Martín en suelo argentino. Ahí comenzó la independencia americana y se merece, por lo menos, un asueto”.

“Acá San Martín casi pierde la vida”, justificó el intendente. “Por eso banco 100% la decisión del presidente Milei: la custodia y cuidado del sable corvo tiene que estar a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo”, remató Raimundo.

Varios conflictos y una renuncia

La oficialización de la medida impulsó a María Inés Rodríguez Aguilar, directora del Museo Histórico Nacional, a presentar su renuncia indeclinable. La funcionaria sustentó su apartamiento en la “disconformidad a la medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo“.

La extitular del Museo Histórico Nacional

En su carta de despedida, Rodríguez Aguilar redactó: “Expreso un profundo reconocimiento al personal de la institución, a su Asociación Amigos y a la Subsecretaria de Patrimonio Cultural y sus equipos por la generosidad y compromiso brindados durante mi gestión en la preservación y difusión del valioso patrimonio nacional”.

La salida de Rodríguez Aguilar obligaría a la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, a firmar el traspaso físico de la reliquia. El Gobierno ya aceleró en 2025 el alejamiento del anterior director, Gabriel Di Meglio, por su oposición reiterada al movimiento de la pieza hacia el área de Defensa.

La Subsecretaría de Patrimonio Cultural envió el martes a una restauradora para evaluar el estado del arma antes del viaje. El equipo de conservación del museo ya cuenta con un informe técnico preparado sobre las condiciones de la pieza.