Una peligrosa y mala idea, aparentemente impulsada por el exceso de alcohol, terminó en un episodio insólito en la ciudad neuquina de Chos Malal. Un mecánico intentó cruzar el río Curi Leuvú al volante de la camioneta de un cliente, pero el vehículo quedó varado en medio del cauce y debió ser rescatado por la Policía y los Bomberos.

“Un vecino informó sobre una persona atascada en el río Curi Leuvú, en el sector de Los Maitenes, cerca del puente nuevo de la Ruta 43. Al llegar, encontramos a un mecánico con las rodillas mojadas porque el vehículo, una camioneta Mitsubishi L200, se había atascado”, relató el miércoles por la tarde el comisario y jefe de Tránsito de Chos Malal, Jorge Gutiérrez, al medio local LMNeuquén. El conductor logró salir por sus propios medios y llegó a la orilla, sin haber sufrido lesiones.

Un mecánico quiso probar la camioneta de un cliente, intentó cruzar un río y se quedó varado: estaba borracho. captura de redes

El efectivo sumó que el imprudente hombre, que sería conocido en la zona, “estaba probando la camioneta de un cliente para ver cómo andaba y se metió al río bajo los efectos del alcohol”. El mecánico no solo se negó a hacerse el test de alcoholemia, sino que tampoco tenía la documentación del vehículo.

Para quitar el vehículo que se había encajado en medio del cauce, los Bomberos Voluntarios de Chos Malal utilizaron un malacate. El agua no sobrepasaba las ruedas del vehículo porque el río no estaba muy caudaloso, lo que no complicó demasiado el operativo. Una vez fuera del agua, la Policía secuestró la camioneta.

“El conductor estaba bastante entonado. No midió mucho tampoco si pasaba o no”, dijeron las fuentes consultadas por los medios neuquinos.

