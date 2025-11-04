Dos hombres quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta, pero los tapó el agua y tuvieron que volver nadando

Un peligroso episodio ocurrió este domingo en la costa de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, cuando dos hombres trataron de cruzar el Río de la Plata en una camioneta y fueron sorprendidos por la subida repentina de la marea. El vehículo en el que iban quedó completamente sumergido bajo el agua y las víctimas tuvieron que huir a nado.

Tal como consignó el medio local 0221, el hecho tuvo lugar en la zona de Palo Blanco que lleva hasta la Isla Paulino, un destino turístico muy visitado por los vecinos y algunos turistas, y a la que habitualmente se accede a través de embarcaciones desde el muelle local.

Sin embargo, alrededor de las 11 de la mañana los efectivos de emergencia tuvieron que acudir al lugar tras recibir un llamado por la posible presencia de ocupantes atrapados. Lo que ocurrió fue que el conductor y el acompañante de una camioneta decidieron aprovechar la bajamar para cruzar hasta el otro lado. Sin embargo, el agua subió rápidamente y el barro del lecho del río los dejó encajados sin posibilidad de moverse.

La camioneta que quedó tapada por el agua

Ante de los ojos de las personas que se encontraban en la costa, las autoridades montaron un despliegue con un bote para verificar que los ocupantes no siguieran dentro del vehículo. “Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”, precisó el titular del área de Defensa Civil de la ciudad, Roberto Scafati, al mismo medio.

“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, explicó.

Tal como puede verse en las imágenes que fueron captadas por personas que se encontraban en el lugar, la camioneta se podía ver hundida en el agua y ya cubierta por el río. Hasta el momento, continúa en el lugar y es probable que nadie la retire debido al nivel de dificultad que implica debido a su peso, el barro y el avance de la marea. “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, resumió Scafati.

El choque de una 4X4 en José C. Paz

Los padres de tres niños fallecieron este viernes por la noche en el municipio bonaerense de José C. Paz luego de que el joven conductor de una pick-up Volkswagen Amarok que estaba alcoholizado los chocara cuando viajaban con sus hijos en el auto familiar. Los menores de edad, en tanto, debieron ser internados por las heridas sufridas en la colisión. La mayor, de 14 años, se encontraba en grave estado de salud.

La tragedia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. El Renault 12 en el que viajaban sus cinco ocupantes fue embestido por una Amarok negra conducida por un joven de 18 años que, según los primeros testimonios en el lugar, iba a alta velocidad. Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, fallecieron en el acto. La violencia del impacto fue tal que uno de ellos fue despedido del vehículo.

El conductor alcoholizado de una pick-up chocó a un auto en el que viajaba una familia y mató a los padres. captura de redes

Según consignó el diario local SM Noticias, los tres menores, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo familiar y debieron ser rescatados por los Bomberos. Debido a la fuerte colisión, los niños sufrieron múltiples traumatismos, por lo que fueron derivados primero a centros de salud cercanos y, posteriormente, trasladados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan.